Plazma karavan dolazi u vaš grad i donosi veliku letnju Plazma nagradnu igru

Učestvujte u Plazma nagradnoj igri i osvojite fantastičan Plazma kamper Coral Axess 650 ili jedan od 4 sjajna Opel Crossland automobila

Plazma, neizostavan saputnik svakog putovanja, ovog leta za svojeverne potrošače organizuje nagradnu igru “Putovanje puno Plazme” u kojoj počev od 10. julamožete osvojiti dnevne, nedeljne ili glavnu nagradu – fantastični Plazma kamper Coral Axess650.

Leto je savršeno vreme za otkrivanje novih destinacija i sticanje nezaboravnih iskustava, aPlazma je neizostavan detalj koji nosimo sa sobom, jer sa njom osećaj je kao kod kuće, uvek igde god da smo. Plazma, kao dosledni saputnik svakog putovanja u periodu od 10. jula do 14. avgusta 2023. godine nagrađuje svoje verne potrošače nagradama punim Plazme.

Spremite se za putovanje puno Plazme, jer vas svaki dan očekuje 10 Plazma kofera, dok će četirisrećna dobitnika osvojiti Opel Crossland automobile. A najveća sreća čeka dobitnika glavnenagrade – fantastični Plazma kamper pun Plazme stvoren za svaki put.

Sve što je potrebno da uradite jeste da kupite minimum 450g Plazme, sačuvate račun i pošaljete SMS poruku na broj 5544 sa brojačem računa koji se nalazi na kraju računa ili da unesete kod nawww.plazmanagradnaigra.rs.

A da je Plazma – Za svaki put uvek puna iznenađenja, u periodu od 8. jula do 13. avgusta stiže Plazma karavan u čak 5 gradova: Požarevac, Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, i donosinezaboravnu zabavu i sjajne aktivacije za sve generacije.

Prvi domaćin Plazma Karavana, 8. i 9. jula od 16.00 do 21.00 časova biće grad Požarevac, zatodođite u Sportski centar Požarevac da zajedno uživamo u bogatom programu. Sledeća stanica Plazma karavana je Beograd, 15. i 16. jul na Adi Ciganliji, Kameni grad, od 10.00 do 16.00časova. Sjajnu atmosferu Plazma karavan donosi i u Novi Sad, 22. i 23. jula od 10.00 do 16.00časova na dobro poznatoj lokaciji – Štrand (ispod mosta), dok će poslednje dve stanice Plazma karavana biti Niš i Kragujevac.

Budite deo jedinstvenog Plazma letnjeg događaja ispunjenog zabavom, smehom i naravno neodoljivim ukusom Plazme. Imaćete prilike da uživate u raznim aktivacijama za celu porodicu,ali i da zavrtite “Točak sreće”, i ako ste srećne ruke zavirite u unutrašnjost fantastičnog Plazma kampera.

Ne propustite priliku da učestvujete u velikoj letnjoj Plazma nagradnoj igri, jer možda baš vipostanete jedan od dobitnika sjajnih nagrada punih Plazme. Za više informacija posetite www.plazmanagradnaigra.rs ili stranicu Plazma_zvanicna na društvenim mrežama.

