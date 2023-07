NEVREME SE SRUČILO NA BEOGRAD I NAPRAVILO HAOS - Evo koji delovi prestonice su POTOPLJENI (VIDEO)

Snažno nevreme pogodilo je Beograd danas oko 15 sati.

Velika količina padavina koja se na delove prestonice sručila u kratkom vremenskom roku izazvala je potop u pojedinim delovima grada.

Društvene mreže preplavljene su fotografijama i snimcima sa Petlovog brda, gde su pojedina vozila zaglavljena u vodi.

Podsetimo, ranije danas Republički hidrometeorološki zavod objavio je hitno upozorenje na jake pljuskove, grmljavinu i grad.

"U narednih sat vremena na teritoriji Šumadijskog i Rasinskog okruga i dalje se očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada uz ukupnu količinu padavina od 20 do 40 mm, lokalno i više", navodi se u upozorenju.

RHMZ je i pre toga upozorio na padavine.

"Plјuskovi i grmlјavina koji se na području Srbije očekuju do petka lokalno će biti intenzivni uz pojavu grada. Količina padavina pri plјuskovitim padavinama će biti neujednačena, čak i na malim udalјenostima, ali u zoni najintenzivnijih padavina može dostići od 20 do 40 mm za kratko vreme, lokalno i više", navodi se u upozorenju RHMZ.

"Nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i plјuskova sa grmlјavinom očekuje se do petka. Za dane vikenda stabilizacija vremena - biće pretežno sunčano i umereno toplo sa maksimalnim temperaturama u subotu od 26 do 29 stepeni, a u nedelјu od 29 do 32 stepena. Naredne sedmice uslediće dalјi porast temperatura, koje će nakon utorka u većini mesta dostići vrednosti od 32 do 36 stepeni", najavio je RHMZ u vremenskoj prognozi.