Vesić: Od subote 30-ak novoangažovanih na aerodromu za stabilizaciju situacije

Situacija na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” bolja je nego što je bila u prethodnom periodu, ali je daleko od one koju želimo i kakvu kompanija “Vansi” treba da održava, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i istakao da su ga predstavnici kompanije obavestili da će već od subote biti još 30-ak novoangažovanih na aerodromu.

On je podsetio da je pre nekoliko dana formiran operativni tim koji se sastaje na dnevnom nivou i rešava probleme koji se uglavnom odnose na nedostatak broja zaposlenih na aerodromu što je, dodao je, problem sa kojim se suočava većina evropskih aerodroma.

Vesić je za Javni servis naveo da kompanija “Vansi” može mnogo više da učini kako bi bilo manje problema na beogradskom aerodromu i dodao da zato insistira na tome da sprovedu sve dogovorene mere kako bi putnici dobili uslugu za koju su platili, a zaposleni bili adekvatno plaćeni za svoj rad.

“Zbog toga u razgovoru sa njima insistiram da se povećaju plate, posebno onima koji rade na sortiranju prtljaga jer je tu najveći problem. Na čekinu, KD kontroli i pasoškoj kontroli sada ima manje problema, skoro da ih i nema, ali na sortirnici imaju manjak ljudi”, rekao je Vesić.

Naveo je da će sledeće nedelje Direktorat za civilno vazduhoplovstvo objaviti tender za dva nova zemaljska operatera i dodao da ćemo od jeseni imati mnogo veću konkurenciju što znači da će “Vansi” morati da popravi svoje usluge jer zemaljske operatere biraju same avio kompanije.

Vesić je ponovio da insistira na većem broju zaposlenih i poštovanju putnika i dodao da na pasoškoj kontroli na beogradskom aerodromu trenutno postoje četiri kućice u kojima radi osam policajki i policajaca, a da će ih za nedelju dana biti još tri kućice sa novih šest šaltera.

“Osim toga sa policijom je dogovoreno i zahvaljujem ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću na tome jer su odmah reagovali da se nabave električni čitači za domaće pasoše što će ubrzati prolazak putnika”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je nacionalna avio kompanija “Er Srbija” prošle godine uvela 15 novih linija, a da će ove godine biti 22 nove linije, te dodao da su operacije te kompanije na aerodromu povećane za oko 40 odsto.

“Ništa se nepredviđeno nije dogodilo na beogradskom aerodromu. Oni koji ga vode znali su da sve avio kompanije povećavaju broj operacija na aerodromu i da će biti otvoren novi terminal koji znači kapacitet od 14 miliona putnika”, rekao je Vesić.

Podsetio je da smo u prva tri meseca ove godine imali skoro 3.300.000 putnika što, kako kaže, znači da ćemo sigurno do kraja godine preći sedam miliona putnika što je rekord, te dodao da će “Er Srbija” do kraja godine imati 3,5 miliona putnika.

“Er Srbija prošle godine nije dobila nijedan dinar subvencija iz budžeta. Ona je ponos naše zemlje i zaista sve činimo da ona još više napreduje jer je to najbrže rastuća regionalna kompanija u Evropi. U tom smislu, za nas je važno da aerodrom ‘Nikola Tesla’ posluje”, rekao je Vesić i dodao da još mnogo toga može da uradi kako bi aerodrom normalno funkcionisao.

Govoreći o integrisanom sistemu naplate putarine između Srbije i Severne Makedonije, koji je pre nekoliko dana počeo da funkcioniše, Vesić je rekao da je procedura za prekonfiguraciju postojećih tagova jednostavna i da traje pet minuta.

Pojasnio je da je to kao kada se kod mobilnog telefona prelazi sa pripejda na postpoejd i dodao da su do sada svi tagovi bili pripejd to jest građani su mogli da troše onoliko novca koliko su imali na tagu, a sada su uvedeni i postpejd tagovi koji se vezuju za platnu karticu.

“To znači da ubuduće, kada prođete naplatnu rampu, sa platne kartice vam se skine iznos putarine tako da više ne morate da uplaćujete novac na tag, a ukoliko ste imali novca na njemu, on će vam biti vraćen na žiro račun”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je na naplatnoj stanici Preševo pre granice sa Severnom Makedonijom otvoren kamion sa mobilnim šalterima gde oni koji su zaboravili ili nisu stigli da prekonfigurišu svoje tagove, to mogu da učine upravo u tom kamionu.

Tag je aktivan za pola sata i mogu da ga koriste kroz Severnu Makedoniju, rekao je Vesić i dodao da su pri kraju pregovori da se ovo uradi i sa Hrvatskom i Grčkom jer to, kako je istakao, građanima omogućava bolji komfor putovanja.

Govoreći o obilaznici oko Beograda, naveo je da će ona rasteretiti most “Gazela” i da će se pravi efekti obilaznice videti od septembra kada saobraćaj u Beogradu bude u punom jeku.

Podsetio je da se obilaznica gradi od 1991. godine i da je od tada izgrađeno 47 kilometara od čega je, kako ističe, najviše izgrađeno poslednjih deset godina.

Naveo je da je u toku projektovanje za poslednji deo obilaznice, od Bubanj potoka do Pančeva, dužine 31 kilometar i izrazio očekivanje da će taj deo početi da se gradi sledeće godine.