DANAS JE NJEN DAN U KALENDARU SPC: Na njenim moštima mnogi su isceljeni, sestrama je čitala stojeći iza zavese

Danas je dan posvećen Svetoj prepodobnomučenici Fevroniji.

Fevronija je bila ćerka senatora Prosfora iz Rima. Da bi izbegla brak sa smrtnim čovekom, ona se zamonašila se na istoku u zemlji Asirskoj, u manastiru, gde je njena tetka, Vriena, bila igumanija.

Lisimah, sin nekog velikaša, imaše želju da se oženi Fevronijom, no kako car Dioklecijan podozrevaše u njemu potajnog hrišćanina, posla ga na istok, sa Selinom, stricem njegovim, da hvata i ubija hrišćane. Surov beše Selin kao zver, i svuda bez poštede istrebljivaše hrišćane, prenosi Glas kotor varoša.

Lisimah, naprotiv, gde god je mogao štedeo je hrišćane i sklanjao ih od svog zveropodobnog strica. Napravivši pustoš od hrišćana u Palmiri, Selin dođe u grad Sivapolj, blizu kog beše manastir devički sa pedeset isposnica, među kojima i Fevronija. Iako joj beše tek dvadeset godina, Fevroniju poštovahu i u manastiru i u gradu zbog velike krotosti, mudrosti i uzdržljivosti.

U tom manastiru držaše se pravilo blažene Platonide, ranije igumanije, da se svaki dan petka provodi samo u molitvama i čitanju sveštenih knjiga, bez ikakva drugog rada. Vriena beše odredila Fevroniju da čita sestrama sveštene knjige, i to stojeći skrivena iza zavese, da se niko ne bi zamaivao i plenio krasotom lica njenoga. Čuvši Selin za Fevroniju, naredi da mu je dovedu. Pa kad se sveta devica ne hte odreći Hrista i pristati na brak sa smrtnim čovekom, on naredi da je šibaju, potom da joj zube izbiju, potom da joj odseku ruke, pa prsi, pa noge, i najzad da je poseku mačem. Ali mučitelja – toga istog dana snađe strašna kazna Božja: bes uđe u njega, i obuze ga neki samrtni užas; u tom užasu on udari glavom o mermerni stub i pade mrtav.

Lisimah naredi da se telo Fevronijino sabere i odnese u manastir, gde je sahranjeno, a on se sa mnogim drugim vojnicima krsti. Od moštiju svete Fevronije bivahu mnoga isceljenja, a i ona se javljaše u dan praznika njenog i stajaše na svom uobičajenom mestu među sestrama, i sve sestre gledahu je sa strahom i radošću.

Časno postrada sveta Fevronija i preseli se u večno blaženstvo 310. a 363. godine mošti njene prenete u Carigrad.