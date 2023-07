Roditelji oprez! Stomačni virusi haraju među decom: Prenose se neverovatno brzo, a evo i kako

Javlja se obično dijareja, povraćanje i loše opšte stanje deteta koje može nekada da bude praćeno temperaturom.

Letnja sezona doprinela je i povećanom broju virusa kojima toplo vreme često pogoduje, pa je tako među decom primetno nešto veći broj stomačnih virusa.

Ovo je potvrdio pedijatar dr Saša Milićević, koji naglašava da se iz neke prakse ovakve stvari najčešće dešavaju kada porodice planiraju odlazak na godišnji odmor.

- Ima dosta stomačnih virusa, a to su uglavnom rota i adeno virus. Oni se pogotovo javljaju pred polazak na put, to je neko staro pravilo. Javlja se obično dijareja, povraćanje i loše opšte stanje deteta koje može nekada da bude praćeno temperaturom, ali ne mora uvek - kaže dr Milićević.

On dodaje da se roditelji obično plaše da krenu na odmor kada je dete zavirusano, ali ovakvo stanje srećom ne traje dugo.

- Obično traje tri do pet dana. I uglavnom prođe samo. Ali obavezno treba tu uključiti probiotik i veoma je važno da se dete hidrira. Kod dece je karakteristično da kada imaju dijareju izbacuju više elektrolita i tečnosti nego što mogu da nadoknade - objašnjava doktor.

Međutim, dr Milićević naglašava da nije dovoljno samo davati deci vodu i čaj.

- Potrebni su i rastvori koji sadrže elektrolite jer oni sadrže i kalijum, natrijum, bikarbonate i sve ono što deca gube preko tečnih stolica. Tako da je to jako važno - kaže doktor.

Retko se koriste antibiotici

Što se tiče antibiotika, on dodaje da je to retko potrebno jer se radi o virusima.

- Nekada se desi da bude salmonela ili neka druga bakterija, ali je to jako retko. Uglavnom su to virusi i oni ne zahtevaju antibiotsku terapiju, ali zahtevaju nadoknadu tečnosti - dodaje on.

Dr Milićević objašnjava da se ovi virusi prenosi prljavim rukama i uglavnom oralno.

- Ako su detetu kontaminirane ruke, pa onda neko drugo dete uzme igračku i stavi ruke u usta... dosta se lako prenose i stomačni virusi imaju veliki stepen zaraznosti. Zbog toga mora da se vodi dosta računa jer ako neko u okruženju ima stomačni virus, trebalo bi malo da se izoluje iako je to dosta teško - kaže pedijatar.

- Roditelji, recimo, odu na rođendan a dete ima stomačni virus. A onda su velike šanse da će zaraziti tamo barem 30 odsto dece. Tu treba voditi računa ako dete ima stomačni virus da ne ide na skupove, kako se ne bi prenelo na drugu decu - nadovezuje se dr Milićević.

Što se ishrane tiče, on ne preporučuje jaku hranu.

- Ne treba davati jaku hranu. Dobar je pirinač, krompir pire ili kuvano pileće meso. Kod nas u narodu tradicionalno postoji ideja da ako si bolestan moraš da jedeš da bi ozdravio. Ali to ne važi ni za jednu drugu bolest, a pogotovo za ovu. Treba davati dijetalnu hranu, pa će organizam sam da se oporavi. Jer je tu, ustvari, u pitanju upala sluznice creva i onda treba vremena da bi digestivni sistem mogao da resorbuje hranu. A ako damo jaku hranu, samo ćemo da pogoršamo! Čak i ako dete izgubi kilogram ili dva, to će kasnije nadoknaditi - naglasio je dr Milićević.