Vesić: Srbija se priključila programu 'CARE' - EU bazi podataka za nesreće na putu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da se Republika Srbije priključila kao posmatrač “CARE” programu (Community Database on Accidents on the roads in Europe), odnosno bazi podataka o nesrećama na putevima Evropske unije.

"Veoma sam srećan što se Srbija pridružila ovom programu. Odluku donela je Grupa EU na visokom nivou, a na zahtev Srbije", rekao je ministar Vesić.

Kako je pojasnio, radi se o bazi koja obrađuje podatke o saobraćajnim nezgodama na putevima Evropske unije, a od sada i Srbije, shodno kriterijumima definisanim u EU.

"Srbija je tako postala prvi regionalni partner na Zapadnom Balkanu kome je odobreno da učestvuje u ekspertskoj grupi Evropske unije za bezbednost saobraćaja. Ovaj uspeh je usledio nakon srpske Studije izvodljivosti urađene zajedno sa Transportnom zajednicom uz podršku Evropske komisije. Studija je pokazala da Srbija ispunjava kriterijume navedene za uključivanje u ovaj program EU”, rekao je Vesić.

On je istakao da je odluka da se Srbija pozove da se pridruži programu EU za bezbednost na putevima i deli svoje podatke o nesrećama sa evropskim partnerima, svedočanstvo nepokolebljive posvećenosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da Srbija postane deo različitih programa EU ne čekajući da postanemo punopravna članica evropske zajednice naroda.

Vesić je dodao i to da će Srbija učestvovati na sastancima ekspertske grupe EU koji se održavaju svake godine a čiji je cilj da objedini kolektivne napore Evropske unije i njenih država članica u promovisanju bezbednosti na putevima, smanjenju ozbiljnih povreda i na kraju spasavanju života učesnika u saobraćaju.

“Ova odluka dokazuje posvećenost Srbije da se u potpunosti pridržava pravnih tekovina EU o statistici saobraćajnih nezgoda. Želim da se zahvalim Transportnoj zajednici i direktoru Mateju Zakonjšeku na velikoj pomoći koju su pružili Srbiji u ovom poduhvatu”, zaključio je Vesić.