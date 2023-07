Orlić: Tražili su glasanje o poverenju Gašiću a sami nisu došli da glasaju

Veliki deo opozicionih poslanika u Skupštini Srbije iz partija bivšeg režima koji su tražili da parlament raspravlja o poverenju ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću nije ni glasao o tome, izjavio je danas predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić i naveo da je zahtev za tu raspravu potpisao 61 poslanik, od čega je glasalo njih 36.

"Oni sada pričaju da nisu znali kada će biti glasanje a zna se da kada se raspravlja o članu Vlade Srbije da Skupština odmah nakon rasprave treba da se izjasni, odnosno da glasa. Prvo nisu hteli ni da glasaju za dnevni red, a sami su tražili sednicu, a sada nisu hteli da glasaju ni na kraju, a to glasanje je kruna rasprave o ovoj tački dnevnog reda", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje o mogućim prevremenim izborima, Orlić je istakao da oni koji protestuju na ulicama očigledno nisu za izbore i naveo reakcije više opozicionih lidera na izjavu lidera Ekološkog ustanka Aleksandra Jovanoviča Ćute da bi organizatori protesta "Srbija protiv nasilja" trebalo da se ujedine oko stava da se u Beogradu u septembru održe vanredni izbori.

"Od te izjave ograđuju se drugi lideri opozicije jer neće izbore, pošto znaju da niko ne bi glasao za njih. Rezultati istraživanja pokazuju da sve te partije koje proteste organizuju ne bi dobile ni 10 odsto podrške onih koji izlaze na proteste", istakao je on.

Orlić se osvrnuo i na jučerašnji susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa albanskim premijerom Edijem Ramom i ocenio da on pokazuje šta država ozbiljnim i odgovornim odnosom može da napravi i da učini istorijske promene u odnosima između Srbije i Albanije.

"Odnose koje imamo sa Albanijom neko je morao da napravi a pre 10 godina to je bilo nezamislivo zbog mnogih stvari, pre svega teške istorije odnosa naših zemalja i naroda. Međutim, pokazalo se da možemo da razgovaramo i razmišljamo šta je pametno i korisno i za jedne i za druge", rekao je on.

Dodao je da se to radi i kroz inicijativu Otvoreni Balkan (OB) koja je pomogla da se trgovina među zemljama članicama OB poveća za 30 odsto.

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, ocenio je da je ona teška i ozbiljna.

"Takva je zbog užasnih poteza Aljbina Kurtija, koji namerno pokušava da nas uvede u veoma ozbiljnu eskalaciju. To sada razumeju i mnogi u svetu koji ranije nisu hteli, neki to sada i kažu i priznaju, ali sve je jasno, a čuli smo i od Rame koliko on nije saglasan sa onim što Kurti radi", naglasio je Orlić.

Rekao je da je javnost mogla da čuje i red sledećih poteza Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića, a oni podrazumevaju traženje sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

"Suštinska pitanja Kosova i Metohije ćemo pokrenuti tamo. Najbolje bi bilo da neko ko može da utiče na Kurtija dopre do njega i stavi mu do znanja da više ne može ovako da se ponaša. Kurti je fanatik koji je sebi zacrtao da mu je misija da Kosovo očisti od Srba i Srpske pravoslavne crkve", rekao je Orlić.

Naveo je da ne može znati da li će mentori uspeti da se izbore sa Kurtijem, ali, kako je rekao, moraće to da urade jer ni za koga nije dobro da nas jedan takav čovek uvede u otvoreni rat.