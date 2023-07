Vesić: Uskoro završetak kompletnog puta Čantavir - Stari Žednik, lokalni putevi znače život (FOTO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas završne radove na rekonstrukciji lokalnog puta između naselja Novi i Stari Žednik, kod Subotice, i poručio da je u toku obnova više od 250 kilometara lokalnih puteva, koji znače život meštanima i nisu ništa manje važni od autoputeva i brzih saobraćajnica.

Deonica između Novog i Starog Žednika nastavak je puta od Čantavira, ka ta dva naselja, koji je već obnovljen.

"Prošle godine smo uraduili put između Čantavira prema Novom Žedniku, dugu oko pet kilometara, sada radimo saobraćajnicu dugu 3,9 kilometara do Starog Žednika i kada to budemo završili imaćemo kompletnu deonicu od Čantavira do Starog Žednika uređenu kako treba", rekao je ministar Vesić.

Napomenuo je da u Starom i Novom Žedniku živi oko 2.500 ljudi, a kada se tome dodaju i žitelji Čantavira i svi koji gravitiraju ka ovom putu - to jasno govori koliko je on važan za saobraćaj.

"Sve što radimo govori koliko je važno da se rekonstruišu lokalni putevi pored autoputeva i brzih saobraćajnica koje gradimo”, rekao je Vesić.

Naveo je da će duž puta biti uređeni trotoari, a u skladu sa novim standardima Ministarstva, koji važe za svako naseljeno mesto, tamo gde postoji pešački prelaz, biće postavljen trepteći semafor, sa solarnim panelom, koji će osvetljavati prelaz tokom noći, radi veće bezbednosti učesnika u saobraćaju, pre svega pešaka.

"Polako, korak po korak, podižemo kvalitet života ljudi i pokazujemo koliko se Srbija menja", naznačio je Vesić.

Istakao je i da resorno Ministarstvo u ovom trenutku rekonstruiše više od 250 kilometara lokalnih puteva, koji znače život za ljude u tim sredinama.

"I time pokazujemo da Srbija ne gradi samo autoputeve i brze saobraćajnice, niti samo brze pruge, već ulazimo u rekonstrukciju puteva koji gledano sa nacionalnog nivoa, naizgled, nisu toliko značajni, ali za ljude koji žive na lokalu ovde znače život", zaključio je Vesić.

Ministar je prilikom obilaska radova porazgovarao sa meštanima Starog Žednika, koji su mu zahvalili na poseti i ukazali da im put čija se obnova uskoro završava zaista mnogo znači.

Završne radove na putu u Starom Žedniku, sa ministrom Vesićem, bišli su i pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Miroslav Alempić, pomoćnik direktora JP "Putevi Srbije" Ivan Tejić, gradski menadžer Grada Dubotice Zagorka Panić i načelnik Severnobačkog okruga Bojan Šoralov.