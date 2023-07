SRBIJA U CRVENOM: Danas i sutra vrlo visok UV indeks, u ovo vreme ne izlaziti bez zaštite!

U sedmici pred nama počinje i drugi toplotni talas ovog leta UV indeks subota nedelja ponedeljak.

U celoj Srbiji danas će biti vrlo visok stepen UV zračenja, prikazano je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), a ista situacija ans očekuje i u ponedeljak.

Temperature u Srbiji su u porastu, pred nama je drugi toplotni talas, pa otud ni ne čudi što je i stepen zračenja visok.

Kako se može videti na sajtu RHMZ, on danas i sutra nigde neće biti ispod 8, a danas će u četiri mesta biti i 10.

UV indeksa ima 11. Do 2 je nizak, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast, od 8 do 10 vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

Tako će danas najveće zraćenje biti u Sjenici, na Kopaoniku, u Peći i Prizrenu gde će biti 10, a u ostatku Srbije 8 i 9. Sve u svemu, cela Srbija se crveni na tabeli a to znači da je UV indeks vrlo visok, i opasan.

Mere zaštite

S tim u vezi, potrebno je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja. Faktor se nanosi najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, a treba ga ponovo nanositi na svaka dva sata, češće pri obilnijem znojenju, i nakon svakog boravka u vodi treba nositi kape i šešire sa širokim obodima i odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima, ili specijalnu odeću sa zaštitnim faktorom (odeća sa "UPF - ultraviolet protection factor" oznakom.

Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom. Izaberite kozmetiku i kontaktna sočiva koja nude UV zaštitu, ali imajte u vidu da je i dalje neophodno koristiti sredstvo za sunčanje i nositi sunčane naočare.

Redovno treba proveravati kožu, kako biste na vreme primetili bilo kakve sumnjive promene i blagovremeno se javili lekaru.

Letnji drugi dan vikenda, počinje drugi toplotni talas



U Srbiji danas sunčano i toplo. Duvaće umeren, u Pomoravlju i na istoku Srbije i jak severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od 10 do 18°C, maksimalna dnevna od 29 do 33°C.

U sedmici pred nama počinje i drugi toplotni talas ovog leta.

Jezgro vrele vazdušne mase i anticklona nalaziće se nad zapadnim Mediteranom, tako da će do našeg područja sa jugozapada stizati vrela vazdušna masa, poreklom sa severa Afrike.

Ovaj vreo vazduh stizaće i u sklopu temričkog visinskog grebena, koji će se sa jugozapada i sa Mediterana prostirati preko Srbije i našeg područja.

Istovremeno, snažni cikloni i frontalni sistemi sa padavinama premeštaće se sa Atlantskog okena preko severozapadne i severne Evrope i Skandinavije dallje na istok, a daleko severnije od našeg područja. Ovo je ujedno i tipična sinoptička situacija iznad Evrope u ovom delu godine.

Maksimalna temperatura biće u većini predela od 32 do 36°C, a najtoplije bi bilo sredinom sedmice, uz temperature od 34 do 38°C, u Beogradu do 36-37°C.

Očekuju se i tople noći, u mnogim predelima i tropske, jer se ni minimalna temperatura neće spuštati ispod 20°C, a u Beogradu i u delovima Vojvodine ni ispod 24-25°C, uz veoma neugodne noći. Najugodnije noći očekuju se na jugu i na zapadu Srbije i u kotlinama, uz temperature oko 15°C, a na višim planinama oko 10°C.

Vreo toplotni talas prema trenutnim prognozama potrajaće tokom cele sledeće sedmice, ali će oko 14. jula doći do vrlo male promene vreme i manjeg pada temperature. Tada bi preko severa Srbije prešao oslabljeni hladni front i doneo bi pojačan severozapadni vetar i pojavu lokalnih pljuskova i grmljavinskih nepogoda, naročito Vojvodoni, gde bi temperatura mogla da opadne i koji stepen ispod 30°C, dok bi u ostataku zemlje i pored manjeg pada i dalje ostalo veoma toplo, uz temperature iznad 30°C.

Potom bi ponovo usledio nastavak toplotnog talasa i on bi prema današnjim prognozama potrajao do 18. jula.

Inače, prvi toplotni talas zahvatio je Srbiju krajem juna i temperatura je dostigla 36°C.

Prethodnih leta toplotni talasi bili su znatno češći, duži i intenzivniji.

