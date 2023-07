ČEKA NAS PAKLENI POČETAK NEDELJE : Temperature će ići do 35 stepeni

Duvaće slab do umeren, pre podne jugozapadni, a posle podne severozapadni vetar.

U Srbiji u ponedeljak jutro vedro, u južnim i centralnim predelima sveže, ponegde i maglovito vreme.

Tokom dana biće sunčano i veoma toplo.

Duvaće slab do umeren, pre podne jugozapadni, a posle podne severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 31 do 35 stepeni.

U Beogradu u ponedeljak sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren, pre podne jugozapadni, a posle podne severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura 18 stepeni, maksimalna dnevna 34 stepena.