OLAKŠAN UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR! Vučetić: Rešavanje problema stare i nepotpune dokumentacije prilikom upisa u katastar biće prošlost

Republički geodetski zavod i Komora javnih izvršitelja postigli su dogovor o zajedničkoj inicijativi za predlog izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji bi trebao da pomogne građanima u rešavanju problema stare i nepotpune dokumentacije prilikom upisa u katastar.

Republički geodetski zavod radi formalno vrlo osetljive stvari. Građani Srbije imaju veliki problem koji se pokazuje u katastru, ali uzrok problema je negde drugde, rekao je Darko Vučetić, pomoćnik direktora sektora za razvoj i inovacije.

- Sigurni ste samo onda kada se nekretnina uknjiži. Dražava Srbija je zakonom iz 2018. godine to rešila za nove procedure. Ovde pričamo o staroj dokumentaciji koja je nastala pre 2018. kad god da smo je mi predali -rekao je Vučetić.

- Kod starih papira, kad imamo sve ali ne može da se upisuje, da bi se sve to uradilo to je jedan dugotrajan proces, da bi sve bilo zakonito. Takvi predmeti se ne upisuju jer nije dobro utvrđeno pravo ili nema sve elemente u samoj dokumentaciji, a za to nema rešenja u katastru pa onda građani ne znaju kome treba da se obrate. Trenutno ima oko 5 milona predmeta koji treba da budu u katastru ali zbog problema stoje nerešeni- rekao je Vučetić.

- Izvršitelji su pokrenuli inicijativu koja rešava veliki problem. Pokazali su se kao struka koja je pre svega digitalno pismena, komunikacija sa katastrom je išla dobro, i građani će uz pomoć ove inicijative moći sve ovo da reše- rekao je Vučetić.