Martinović: Pomoć ljudima kojima su poplave oštetile domaćinstva prioritet Vlade (FOTO)

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović obišao je danas opštinu Topola i oštećene mostove u selima Junkovac i Bor, kao i jedno domaćinstvo u selu Žabare, čiju su kuću i dvorište pretrpeli veliku štetu zbog poplava i rekao da je prioritet Vlade Srbije da se pre svega pomogne ljudima kojima su poplave oštetile domaćinstva.

- Vlada Srbije je donela Uredbu kojom se predvidjaju prve isplate za naknadu štete na domaćinstvima i biće već u toku jula. Nakon toga ćemo pristupiti saniranju štete na putnoj infrastrukturi - naveo je Martinović prilikom obilaska opštine.

Dodao je da je opština Topola već krenula sa saniranjem štete, ali da će i država pomoći i opštini Topola i svim drugim opštinama koje su se našle u ovom problemu.

- Gledaćemo da u najskorije vreme pomognemo u saniranju kompletne štete. U velikom broju lokalnih samouprava radovi su već počeli - rekao je Martinović i dodao da je, prema Uredbi koju je Vlada Srbije donela, naknada za štetu podeljena u pet kategorija i da će visina naknade zavisiti od toga kolika je šteta.

Martinović je rekao da će se uporedo sa saniranjem mostova i puteva, pružiti pomoć i poljoprivredncima koji su imali velike štete na svojim usevima.

- To je količina vode koja je zaista nezabeležena. Bio sam pre nekoliko dana u Vrnjačkoj Banji gde je na pojedinim lokacijama palo od 120 do 190 litara kiše po metru kvadratnom, što je nezabeleženo do sada - istakao je Martinović.



Naglasio je da je potrebno izvesti ozbiljne radove kako bi se šteta u potpunosti otklonila, ali i da je potrebno raditi na prevenciji, kako bi se sprečilo poplave u budućnosti.

- To nije moguće uraditi 100 posto jer se klima u celom svetu menja ali počećemo sa radovima, kako nam se ovakve štete uopšte ne bi dešavale ili da ih bar svedemo na minimum - rekao je Martinović.

Predsednik opštine Topola Vladimir Radojković rekao je da Opština Topola ima odličnu saradnju sa ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave od kako je na Martinović na čelu tog resora i podsetio da je u ovoj godini zahvaljajujući finansijskoj podršci ministarstva, renovirana fiskulturna sala u školi kao i prošireno ulično osvetljenje na seoskom području.

- Današnjom posetom ministar nam je doneo na poklon 20 laptop računara koje ćemo raspodeliti Centru za socijalni rad i opštinskoj upravi. Zahvalio bih se ministru na tome ali na podršci u sanaciji velike štete koju je naša opština pretrpela tokom poplava - naveo je Radojković.



Naglasio je da stanovnici opštine Topola znaju da nisu sami i da će uz pomoć države Opština onima koji su pretrpeli štetu obezbediti pristojan život.

- Najveći problemi su prelazi preko bujičnih potoka i reka, gde je ugrožena komunkacija gradjana, gde ne mogu da prolaze kamioni koji odvoze smeće iz sela, kao ni gradski prevoz i to moramo da rešimo što hitnije. Ugroženo je preko 50 kilometara makadamskom puta, to su prilazi seoskim domaćinstvima i zaista je ugroženo normalno funkcionisanje gradjana - rekao je Radojković.

Prema njegovim rečima, Opština je već počeli sa radovima na sanaciji.

- Ukupna šteta u opštini Topola je oko 270 miliona dinara. To je za nas ogromna cifra i očekujemo da jedan deo sredstava dobijemo od države - istakao je Radojković i dodao da su u saniranje uključena sva komunalna preduzeća, kao i lokalna samouprava.