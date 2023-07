LEKARI UPOZORAVAJU: Automobil je kao pećnica! Ne ostavljajte decu samu unutra na vrućini

Lekari upozoravaju da ostavljanje deteta samog u automobilu na vrućini može biti veoma opasno i da je dovoljno od pet do deset minuta da dođe čak i do smrti deteta.

Zabeleženi su i slučajevi neodgovornog vlasništva, kada su kućne ljubimce, pse i mačke vlasnici ostavljali u kolima na suncu.

Kakve sve opasnosti vrebaju od ove nesmotrenosti, predočili su dr Saša Milićević, pedijatar i dr Srećko Radojičić, veterinar.

Pedijatar je obrazložio da je pregrejavanje i te kako opasno, pa je napomenuo do kog uzrasta su deca najugroženija.

Automobil kao pećnica

- Na žalost, svake godine imamo priliku da vidimo da se tako nešto dogodi. Kada se dete nalazi u kolima, to je kao pećnica bezobzira što roditelji ostave malo prozor smatrajući da ta promaja može pomoći. Prvo, termoregulacioni centar kod dece je slabo razvijen, ali i kod odraslih osoba. Koliko se deca lako prehlade, toliko lako se i pregreju. Često se uplašimo da se dete ne prehladi kada je zima, a ne razmišljamo o tome da se ne pregreje. Najugroženija su deca do pete godine koji su zaista nemoćni u takvim situacijama, dok nešto starije dete ipak može da kuca da prozor ili slično - rekao je Milićević, pa dodao:

- Opasnost sledi jer dete ne zna kako da se oslobodi viška temperature, a pogotovo ako nema dovoljno tečnosti da unosi. Takođe, u ovakvim situacijama, preti opasnost i od dehridatacije. U takvim situacijama ostaje otok moždanih struktura i nastane dramatično stanje koje može biti jako opasno. Događa se da ni tada roditelji ne primete da je dete u fazi šoknog stanja. Za ovo, ne mora auto da bude na suncu, u pitanju je toplotni udar, a ne sunčanica.

Potom se Radojičić osvrnuo na kućne ljubimce, rekavši da je slična situacija i kod životinja:

- Isto dva problema, toploni udar i sunčanica. Takođe u i simptomi slični, a razlika kod ljudi je to što ljubimci nemaju znojne žlezde, pa dahtanjem vrše razhlađivanje. Prvi simpton kod toplotnog udara je iscrpljenost. Kola mogu da budu kao rerna ako su na suncu. Simptomi za dehridataciju mogu dovesti i do povraćanja, dijareje, dezijorentisanost... To može da bude fatalno i da ljubimac padne u komu. U takvim situacijama, najvažnije je da se ljubimac odvede u hlad, izbegavati kvašenje sa ledenom vodom, već na normalnoj temperaturi. Tada su najvažnije infuzije, pa se treba što pre obratiti veterinaru.

Nakon toga je otkrio koje rase su najugroženije:

- U toplom periodu, psi sa kraćom njuškom, popust mopsa i engleskog buldoga su najugroženiji. Takođe, ugojenije, stare životinje, psi sa kardiološkim problemima, a štenad su najugroženija.