PANIKA U KRAGUJEVCU: Registrovan zemljotres jačine 3,8 Rihtera - ČULO SE KAO DA JE PUKLA BOMBA

Zemljotres jačine 3.8 stepeni pogodio je Kragujevac, javlja Republički seizmološki zavod.

Građani navode da je potres je bio veoma osetan.

- Ozbiljno je zatreslo, baš se jako osetilo. Tresao nam se televizor, a i ja koja sam ležala na kauču - navodi Dragana iz Kragujevca.

Drugi svedok potresa opisao je kako je izgledalo.

#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 56 sec ago in #Serbia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/cSPvBviYVx