KROJAČ IZ INDIJE BERE MALINE U SRBIJI! Zgodan, visok, bere i po 60 kg za dan - OMILJEN JE MEĐU MALINARIMA (VIDEO)

Berba malina u prestonici crvenog zlata je u puno jeku i dok su mnogi domaćini imali problem da pronađu radnu snagu u selu Trešnjevica imaju posebnog radnika, Indijca Nauvina Komara koji je vrlo brzo postao prava atrakcija među tamošnjim meštanima.

- Pre šest meseci sam došao u Srbiju. Po struci sam krojač, pa sam pronašao posao u jednoj ailjskoj šiari. Sada kad je krenula sezona malina moj prijatelj Đorđe mi je predložio da dođem u berbu, da se družim sa ljudima, ali i zaradim koji dinar. Tako je počelo, a sada sam baš zadovolja. Ljudi su me odlično prihvatili, puno se šalimo i radimo sa osmehom - kaže za RINU Nauvin iz Indije.

Iako nikad ranije u životu nije brao maline, niti čak ušao u neku od plantaža ovaj neobični berač se odlično našao u srpskim rudnicima crvenog zlata. Domaćin Đorđe mu je sve objasnio, a on kako kažu kolege brači, sve naučio iz prve.

- Posao u malinjaku jeste naporan, ali dnevnica od 4.000 dinara je odlična tako da nema odustajanja dok se sve ne obere. U Indiji nema ovg voća, već samo plantaže čaja, a to još teži posaood branja malina - dodao je ovaj Indijac.

Iako se slabije razumeju, kolege berači su ga odlično prihvatili, pa uvek uspeju da ponađu zajednčki jezik, popričaju i našale se sa Nauvinom. Iako dolazi iz daleke zemlje, brzo je shvatio srpski humor i šale na obostrani račun.

- On je divan dečko, mlad i sposoban. Lepo vaspitan i druželjubiv, zaista smo svi oduševljeni sa njim. Sve što smo mu rekli u samom početku brzo je savladao i postao odličan berač, jedan od naboljih kod nas. Može da nabere od 50 do 60 kilograma malina dnevno. On ima čak i odlične predispozicije za branje ovog voća, visok je snažan alii okretan ništa mu ne pada teško - kaže Đorđe Lazović, malinar na čiji poziv je Nauvin i stigao u berbu.

Ono jedino po čemu se razlikuje ovaj Indijac od ostalih berača jeste ishrana, a kako je zaista dobar i vredan, domaćini se trude da mu udovolje.

- Ne jede meso, mahom ruča jela od pirinča. Ne pije ovu našu domaću kuvanu kafu, već ima svoju indijsku koju kuva. Sve to poštujemo i razumemo, jer dečko dolazi sa drugog kraja sveta - naglašava Đorđe.

Nismo uspeli da saznamo jedino da li je Nauvin zauzet u ljubavnom smislu, ili bi možda mogao da postane i srpski zet, kad su ga Ariljci već tako lepo prihvatili.

