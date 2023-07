LJUDSKI FAKTOR NAJČEŠĆE DOVODI DO POŽARA: Elektro uređaji bez nadzora - najveća opasnost

Ukupno je povređenih od početka godine do danas u požarima bilo 11. Broj nastadalih u odnosu na isti period je u padu - prošle godine nažalost u požarima je nastradalo 65 lica.

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno- spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković rekao je danas da je situacija sa požarima ove godine nešto drugačija nego prošle, kada su u pitanju požari na otvorenom, zbog netipično velikog broja padavina u junu, međutim zbog veoma suvog i toplog perioda u kojem se nalazimo sada upozorava na oprez.

Milenković je rekao da ako se analizira statistika koja se odnosi na prethodni period, broj požara na otvorenom je manji u odnosu na isti period prošle godine.

"Od početka godine do danas imali smo ukupno 9.251 požar, od toga 4.472 požara je bilo na otvorenom prostoru. Prethodne godine za isti period samo na otvorenom prostoru bila su 8.974 požara. Od početka godine do danas 52 ljudi nastradalo je u požarima, od toga jedno lice izgubilo je život u požaru na otvorenom prostoru. Ukupno je povređenih od početka godine do danas u požarima bilo 11. Posmatrano, broj povređenih i nastadalih u odnosu na isti period je u padu - prošle godine nažalost u požarima je nastradalo 65 lica, od toga petoro u požarima na otvorenom prostoru. Nadamo se da će preventivnim delovanjem broj biti u padu kako bi se građani osećali bezbedno", istakao je Milenković.

Od početka godine iz svih vanrednih događaja, kako je rekao Milenković, spašene su 984 osobe, od toga iz eksplozija i požara 226 osoba.

"Najbitnije je naglasti da je na smanjen broj požara, ako posmatramo u odnosu na prethodni period, uticao niz faktora. Svakako preventivne aktivnosti koje sprovodi MUP i Sektor za vanredne situacije, ali i takođe kišni period koji je trajao od sredine maja do sredine juna i to je jedan od faktora koji je uticao da bude manje požara na otvorenom prostoru u prethodnom periodu", objasnio je on.

Milenković je dodao je je upravo ljudski faktor najčešći uzrok zbog čega dolazi do požara.

"Naše iskustvo nam govori da upravo ljudski faktor najčešće dovodi do požara, da li govorimo o požarima na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Uglavnom je pitanju ljudska nemar ili nehat. Kada su u pitanju požari u građevinskim objektima ili zatvorenom prostoru moramo ukazati na određene tehničke neispravnosti koje mogu da budu uzroci požara, kao što su neispravne elektro instalacije, zatim ostavljeni elektro uređaju bez nadzora", dodao je on.

On je podsetio da je grejna sezona iza nas, ali da neispravna ložišta takođe mogu dovesti do požara, pa je važno da se pred svaku grejnu sezonu proveri njihova ispravnost. Maj i jun su bili kišoviti, kako navodi Milenković, međutim najavljene su visoke temperature koje pogoduju širenju požara i vatre. Zato i ove godine apel iz Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice je da građani ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom, jer tako dovode u opasnost sebe i druge ljude, ali i ekosistem.

"U neprestanoj smo komunikaciji sa RHMZ, neke dugoročne prognoze ukazuju da će biti više dana bez kiše, odnosno dana sa visokim temperaturama, svakako to nas vodi većem oprezu u prvom redu pripadnika Vatrogasno - spasilačkih jedinica da reaguju ako bude potrebe. Nadamo se da ćemo u koordinaciji sa građanima moći da reagujemo na vreme i da će se oni osećati bezbedno", dodao je on.

Milenković je uputio savete i još jednom istakao da je zakonom zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru, odnosno spaljivati useve, bilje i smeće.

"Što se tiče zatvorenog prostora, kao što smo ukazali na uzroke, tako i preventivno treba delovati, odnosno voditi računa da elektro instalacije budu u ispravnom stanju. Ako se rade prepravke na istim, da se angažuju sertifikovani majstori. Sada samo u sezoni godišnjih odmora, ako se u dužem periodu napuštaju stambeni prostori da se ne ostavljaju neobezbeđeni elektro uređaji", rekao je on.

Zakon o zaštiti od požara, kako navodi Milenković je jako strog kada je u pitanju paljenje vatre na otvorenom prostoru.

"Kada govorimo o požarima na otvorenom prostoru jasno se propisuje da je zabranjeno spaljivanje useva, bilja ili smeća i za to je zaprećena kazna od 300.000 do miliona dinara za pravna lica, odnosno za fizička lica 10.000. Ne smemo zaboravti da isti zakon propisuje i zabranu paljenja vatre na šumskim područjima i na rubu do 200 metara od šumskog pojasa i za to je zaprećena kazna od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica", istakao je on.