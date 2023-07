Đedović: Ključno je obezbediti energetsku sigurnost i sačuvati životnu sredinu

Životna sredina i energetika su neraskidivo povezane, a ključna pitanja za naš region i svet su kako obezbediti energetsku sigurnost i nezavisnost u uslovima globalne energetske krize i pritom unaprediti životnu sredinu, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike u Vladi Srbije Dubravka Đedović.

Ona je, otvarajući konferenciju "Serbia goes green" koju je organizivala "Kolor media komunikejšen", istakla da Srbija kao zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji (EU) deli viziju Evrope o tome kako vidimo budućnost našeg energetskog sektora, a to znači da težimo energetskoj dekarbonizaciji.

- Put do ostvarenja te vizije mora biti finansijski održiv, socijalno pravedan i da štiti radnike i industrije koje su najviše pogođene. Ove nedelje Ministarstvo rudarstva i energetike je predstavilio nacrt nacionalnog plana za energetiku i klimu Srbije do 2030. godine sa vizijom do 2050. - rekla je ministarka.

Dodala je da će ovaj plan zajedno sa strategijom razvoja energetike do 2030. sa projekcijama do 2050. koja će biti usvojena ove godine biti okvir nove energetske politike Srbije sa ciljem da se obezbedi sigurno snabdevanje i energetska nezavisnost Srbije.

- Kao ključne ciljeve smo postavili povećanje učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji struje na 45 odsto, značajno povećanje energetske efikasnosti kao i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 40,4 odsto do 2030. u odnosu na 1990. godinu - navela je Đedović.

Istakla je da su definisane prioritetne oblasti za investiranje u nove proizvodne kapacitete, te da ukupne investicione potrebe obuhvaćene ovim planom do 2030. godine kumulatovno iznose više od 27 milijardi evra.

Najavila je i ulaganja u prenosnu i distibutivnu mrežu, stimulisanje kupaca da budu i proizvođači električne energije.

Što se prenosne mreže tiče istakla je da će se raditi na tome da se interkonektivni kapaciteti povećaju za 75 odsto a kada je reč o distibutivnoj mreži da je cilj da se sadašnji gubici na mreži smanje sa 12 odsto na osam procenata do 2030. godine.

Predsednik Kolor pres grupe Robert Čoban je, citirajući navode iz pojedinih svetskih medija i popularnih serija, istakao da mnogi misle da živimo u najboljem od svih svetova.

- To govore i brojne statistike, koje kažu da nikada nije bilo manje mrtvorođene dece, manje siromaštva i da nikada nije manje ljudi ginulo u ratovima. Jedino gde uslovi sada nisu najbolji jeste ekologija, jer planeta nikada nije bila ugroženija a vazduh i zemlja zagađeniji - rekao je on.

Ukazao je međutim da raduje što je društvena svest o tome veoma razvijena i da bi i ova konferencija koja se već tradicionalno organizuje mogla da donese odgovore na neka pitanja vezana za očuvanje životne sredine.

Učesnicima konferencije obratili su se i ambasador i šef delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre i direktorka Fonda za razvoj Tatjana Matić.