Da su zanatlije "na ceni", uveriće se svako ko bude pokušao hitno da dođe do njihove usluge na koje se em čeka, em koštaju. Na vrhu liste definitivno su električari i autoelektričari koji zarađuju i preko 200.000 dinara mesečno, ali i oni koji rade po frizerskim, kozmetičkim i drugim "bjuti" salonima.

Frizeri u Srbiji zarađuju kao programeri

"Lepo je imati diplomu, ali zanat je zanat. Šišam osam sati dnevno, a zarađujem kao programer. Kad radim dva sata duže, ima i za more, i za skijanje, ma lepota. Kosa je rasla i kad je bila korona i kad je kriza. Hoće žene da budu lepe uvek i zadnji dinar bi odvojile za frizuru. Tako je i sa depilacijom, sređivanjem noktiju - kaže nam frizerka Maša koja u malom Mokrom Lugu iznajmljuje lokal za 200 evra, a posla ima koliko hoćeš.

Plate u frizerskim salonima i preko 160.000 dinara

Frizeri uvek imaju posla. Ulaganja nisu velika, a plate se kreću od 60. 000 dinara, koliko dobija početnik, do 120.000 dinara. Negde su plate frizera i 160.000 dinara, a ako ste sam svoj gazda, možete da zaradite i mnogo više.

U novije vreme zarada raste, jer se pojavljuju i nove usluge u salonima. Ova industrija je razvila brojne tretmane za negu kose, što se prilično naplaćuje i to je dodatni prihod i za radnike u salonima i za vlasnike.

U jednom renomiranom prestoničkom frizerskom salonu čiji je cenovnik dostupan na njihovoj internet-stranici, mogu se videti cene nekih usluga i na taj način dobiti predstava o zaradi. Kolorizacija kose ili preliv se za srednju dužinu kose naplaćuje 4.299, a za dugu 3.899 dinara, "ekstra duga" kosa 4.799 dnara. U drugom salonu, usluga "skidanja tamne boje i prelazak u svetliju", odnosno"kompletna korekcija boje" ide od 17.000 dinara pa naviše.

Klasične usluge poput ženskog šišanja zavise od dužine kose, pa tako, na primer, za kratku kosu žensko šišanje minimalno košta 600 - 700 dinara, dok se feniranje posebno naplaćuje od 900 dinara pa naviše.

Jedno šminkanje 50 evra

Šminkanje je luksuz koji je postao jedna vrsta neminovnosti u eri društvenih mreža jer sve više žena ni ne pomišlja na noćni izlazak u grad ili odlazak na neku proslavu bez profesionalnog mejkapa. Zbog toga je ovaj posao postao unosan biznis.

Mejkap umetnici jedno šminkanje naplaćuju u proseku 50 evra u Beogradu. Sudeći prema nekim profilima na Instagramu, ispod 35 evra (4.130 dinara) se gotovo ne može naći šminkanje u prestonici, dok u manjim gradovima već može za oko 2.800-3.000 dinara.

Ako uzmemo da jedan mejkap artist ima u proseku oko 15 šminkanja tokom subote i nedelje i da naplaćuje recimo 30 evra po terminu, on može da zaradi jednu prosečnu srpsku platu, dakle oko 450 evra za jedan vikend.

Ovaj posao ipak zavisi od talenta i veštine samog šminkera, pa zarada, kao i kod većine zanata, počiva na preporuci i kvalitetu.

Električarima oko 150.000 dinara

Gledajući oglase za posao, videli smo da je prosečna plata za ovo zanimanje oko 150.000 dinara, a u zavisnosti od kompanije, ide i do 220.000 dinara. U većini oglasa se navodi da je rad samo u 1. smeni, da su mogući bonusi, a poslodavci često obezbeđuju i smeštaj.

Početnici koji se bave zanatom ugradnje i servisiranja električnih instalacija i uređaja imaju oko 70.000-80.000 dinara, bilo da je reč o Beogradu ili nekom drugom gradu u Srbiji, svejedno je, zarade su mahom iste. Što se tiče inostranstva, ovi majstori su vrlo traženi u Nemačkoj, gde mogu zarađivati i po nekoliko hiljada evra.

Električari su neophodni u skoro svim industrijama. Traže se za održavanje poslovnih objekata, proizvodnih pogona, dijagnostiku električnih kvarova, preventivnu proveru i testiranje, instalaciju i validaciji nove opreme i slične poslove.

Na internetu se može pronaći cenovnik samostalnih električara koji dolaze po pozivu za kućne intervencije. Na primer, zamena glavnih osigurača i limitatora košta od 30-60 evra, izrada nove instalacije i uzemljenja - od 40 evra po metru kvadratnom, ugradnja lustera i plafonjera od 20-25 evra, zamena prekidača je 15 evra... Naglašeno je da su to cene informativnog karaktera, te da cena varira u zavisnosti od situacije na terenu.

Plate autoelektričara i do 180.000 dinara

Servisiranje i dijagnostika vozila, rukovanje dijagnostičkim uređajima, samostalan pristup pronalasku uzroka kvara i montaža i demontaža rasvete vozila, opis je oglasa za posao autoelektričara-dijagnostičara.

Plate autoelektričara od 70.000 do 110.000 dinara

Naime, za pomenuti posao u Zemunu se nudi mesečna plata od 180.000 dinara. Obezbeđeni su topli obrok i smeštaj ukoliko kandidat dolazi iz unutrašnjosti. Dodatni podsticaj je i mogućnost daleg rasta plate.

Prosečne plate koje se još nude nude su od 70.000 do 110.000 dinara.

Manikir i pedikir i preko 4.000

U zavisnosti od usluge koju želite, manikir se negde naplaćuje od 1.500 do 3.500 dinara, a estetski pedikir od 2.100 do 3.700 dinara. Pored osnovnog paketa, svaki dodatni zahtev se naplaćuje. Mnogi saloni nude i usluge medicinskog pedikira koji ide i do 4.200 dinara, ali cene opet dosta variraju.

Sređivanje noktiju košta od 1.500 do 3.700 dinara

Ovo je zanimanje kojim se u najvećem broju slučajeva bave žene, a fiksna plata se u salonima se kreće od 70.000 - 100.000 dinara, sudeći prema oglasima.

Međutim, pored salona, mnoge kozmetičarke rade i u svojoj kući. Često im je to dodatni izvor prihoda pored redovnog posla koji imaju. Na ovaj način se može zaraditi i preko 200.000 dinara. One su saglasne da je materijal skup i dosta novca ode na to, ali ipak može da im ostane oko hiljadu evra.

Pored zarade, prednost ovog zanata je kreativnost jer igranjem sa bojama, šarama i oblicima moguće napraviti prava mala umetnička dela na noktima.

Autor: