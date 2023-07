OVO JE VRHUNAC TROPSKOG TALASA - Stižu nam pljuskovi sa grmljavinom i PAD TEMPERATURE, a ovaj deo Srbije je prvi na udaru

Maksimalna dnevna temperature u Srbiji danas će u pojedinim delovima biti do 40 stepeni, a prema najavi meteorologa pred kraj dana stiže jak udar hladnog fronta koji će doneti osveženje, grmljavinske oluje, lokalno i grad.

Trenutno je sunčano i vrelo, a sa jugozapada stiže još toplija vazdušna masa kao posledica približavanja hladnog fronta sa severozapada i iz oblasti Alpa, koji će ispred sebe gurati vrelu vazdušnu masu preko našeg područja.

Maksimalna temperatura biće od 34 stepena Celzijusa u Bačkoj, do 40 stepeni Celzijusa na jugoistoku Srbije.

- Očekuju se i vrlo visoke vrednosti UV zračenja od 7 do 10, i u periodu od 10 do 16 časova se ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite. U tom periodu sve aktivnosti na otvorenom treba svesti na minimum ili prekinuti, zbog opasnosti od sunčanice i toplotnog udara. Razlika između prostorija sa rashladnim uređajima i spoljne sredine ne treba da bude više od 7-8 stepeni zbog velike temperaturne razlike, jer temperature u hladu mogu biti od 35 do 40 stepeni, a na direktnom izlaganju suncu i za 15 stepeni više – navodi se u najnovijoj vremenskoj prognozi “Weather2Umbrella”.

Stiže osveženje i pad temperature do 10 stepeni

Posle podne na severu i na zapadu Srbije očekuje se povećanje oblačnosti, a pred kraj dana ponegde i prve predfrontalne grmljavinske nestabilnosti, u vidu lokalnih pljuskova i nepogoda, poručuju meteorolozi.

Krajem dana do severozapadnih predela Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz osveženje i pad temperature do deset stepeni, a jugozapadni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

Grmljavinske oluje

- Dolazak svežije vazdušne mase iznad vrele podloge i atmosfere dodatno će destabilizovati atmosferu, pa će biti idealnih uslova za veoma snažne grmljavinske oluje sa gradom, naročito u delovima Vojvodine, ali i na severu Šumadije, u delovima Pomoravlja, Podunavlja, Mačve, Podrinja, na širem području Beograda i u delovima zapadne Srbije.

Hladni front će u toku noći doći i do centralne Srbije, ali više u vidu suvog vremena i pojačanog severozapadnog vetra, dok će na jugu i istoku i dalje ostati vedro i vruće.

Ugodno, ali i dalje toplo u petak

U petak će biti znatno ugodnije, uz temperature od 30 do 34 stepeni, u Beogradu do 31 stepen, a prijatno osveženje donosiće i severozapadni vetar. Biće uglavnom sunčano, uz malo oblaka, a vedro i vrelo i dalje se očekuje na jugu Srbije, uz temperature do 36 stepeni Celzijusa.