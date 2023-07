VRUĆINA NE POPUŠTA! Večeras stiže kratkotrajno zahlađenje, a onda se VRELINA NASTAVLJA! Ovo su saveti lekara

Talas koji je zahvatio našu zemlju preti da obori temperaturne rekorde.

Novinar TV Pink Srđan Kuvekalović u uključenju u ''Nacionalni dnevnik'' TV Pink rekao je da je napolju i dalje veoma toplo i sparno.

On je podsetio da je na snazi crveni meteo-alarm, što znači da su ove temperature opasne po zdravlje.

Dr Katarina Boričić, iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" rekla je da treba izbegavati da se izlazi u najtoplijim delovima dana, a to je od 10 do 17 sati.

Kako kaže, ukoliko je neophodan izlazak potrebno je imati kape, šešire, naočare.

- Izbegavajte pića sa kofeinom, alkoholna pića - preporučila je Boričić.

Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je da nas do kraja dana očekuju pljuskovi sa grmljavinom, ali da će i narednih 10 dana biti veoma toplo.

- On nedelje, pa sve do četvrtka ponovo očekujemo velike vrućine - naveo je on.