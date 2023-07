IZDATO UPOZORENJE ZBOG NOVOG TALASA VRUĆINA, BIĆE I DO 40 STEPENI: Danas su mogući pljuskovi, a već od sutra...

U Srbiji će danas biti sunčano vreme sa temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo u brdsko planinskim predelima ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 17 do 23, a najviša dnevna od 29 na severu do 33 stepena na jugu Srbije.

Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, posle podne u slabljenju.U Beogradu će biti sunčano sa najnižom temperaturom oko 20, a najvišom oko 30 stepeni.

Biometeorološke prilike imaće relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Savetuje se izbegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature tokom druge dekade jula

"Tokom druge dekade jula u Srbiji veoma toplo. Temperatura će danas biti u kratkotrajnom padu (za 5 do 7 stepeni) i očekuje se u intervalu od 29 do 33 °C, a zatim će ponovo uslediti porast temperature, pa se u nedelјu i u prvoj polovini naredne sedmice ponovo očekuju dnevni maksimumi od 35 do 40 °S. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 °S.

Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature tokom druge dekade jula

Tokom druge dekade jula u Beogradu veoma toplo. Temperatura će danas biti u kratkotrajnom padu (za 5 do 7 stepeni) i očekuje se oko 30 °C, u subotu oko 35 °S, a u nedelјu i u prvom delu naredne sedmice ponovo od 37 do 39 °S", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Narandžasti meteo alarm na snazi je na pdoručju istočne i jugoistočne Srbije, kao i na teritoriji KiM zhbog visokih temperatura, dok je žuto upozorenje uplajeno zbog grmljavine i u jugozapadnoj Srbiji.

Narandžasti meteo alarm označava "opasno vreme"

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

Na području Šumadije i Pomoravlja žuti meteo alarm je na snazi zbog visokih temperatura.

Vreme narednih dana

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 21°C, a maksimalna od 32°C do 36°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C. U nedelju i ponedeljak sunčano i velika vrućina uz maksimalne temperature preko 35°C, a ponegde na jugu do 40°C u ponedeljak. U utorak i sredu nekoliko stepeni manja vrućina.

Autor: