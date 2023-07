TEMPERATURA OD VIKENDA PONOVO RASTE - Sledeće sedmice i do 40 STEPENI, a OVAJ dan biće najvreliji

Današnji dan doneo protiče u znaku znatno ugodnijeg i prijatnijeg u odnosu na jučerašnji.

Nakon jučerašnjih 38°C, tokom večeri i noći sever zemlje zahvatile su veoma jake grmljavinske oluje i nepogode, naročito u Vojvodini, pri čemu je bilo orkanskog vetra, grada i materijalne štete.

Današnje maksimalne temperature biće niže za 5 do 7 stepeni.

Ugodnije i prijatnije vreme pratiće smena sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura biće od 30 do 33°C, u Beogradu do 31°C, a vruće će biti i dalje na jugu Srbije, temperatura do 36°C.

Nakon prodora hladnog fronta i blagog rashlađenja, vikend će ponovo doneti veoma toplo vreme. Očekuje se ponovno jačanje termičkog grebena sa jugozapada, uz priliv vrele vazdušne mase sa Mediterana i severa Afrike.

Za vikend će biti sučano, uz južne vetrove. Maksimalna temperatura u subotu od 32 do 36°C, u Beogradu do 34°C, a u nedelju i većini predela biće i preko 35°C.

Sunčano i najvrelije biće u ponedeljak. Maksimalna temperatura biće od 36 do 40°C, u Beogradu do 38°C.

Utorak i sreda doneće tek stepen niže temperature. Dakle, očekuje se sunčano i vrelo, a maksimalna temperatura biće od 35 do 39°C, u Beogradu do 37°C.

Ponovo se očekuju tople noći, a one će na severu Srbije, pre svega u Vojvodini biti tropske, uz minimalne temperature koje se neće spuštati ispod 20°C, a u Beogradu ni ispod 24°C,

U četvrtak se ponovo očekuje manja promena vremena. Manja količina vlažnog vazduha prebacivaće se preko Alpa ka Panonskoj niziji, pa će u Vojvodini ponegde biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Četvrtak će doneti i manji pad temperature vauduha, ali će u noći ka petku uslediti prodor oslabljenog hladnog fronta, pa će u petak biti svežije i ugodnije za 5 do 7 stepeni, uz severozapadni vetar.

Za sada je još rano prognozirati da li će i taj dolazak svežije vazdušne mase iznad vrele podloge burno odreagovati i stvoriti snažne i moćne oluje poput sinoćnih u Vojvodini.