TEMPERATURA RASTE, BIĆE I DO 40 STEPENI! RHMZ upozorio i na tropske noći: Od ovog datuma moguće osveženje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 36 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će danas biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 16 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, istočni. Najniža temperatura biće oko 21, najviša dnevna oko 34 stepena.

Dalјi porast maksimalne dnevne temperature vazduha neće pogodovati hronično obolelim i osetlјivim osobama. Srčanim bolesnicima se savetuje poseban oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.

Dva upozorenja RHMZ

RHMZ izdao je dva upozorenja za naredne tane, tačnije do 19. jula. Kako se navodi u upozorenju, do tog datuma biće veoma toplo, a temperature lokalno idu i do 40 stepeni.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature do 19. jula

"Danas maksimalna temperatura od 32 do 36 °S, a sutra i u prvoj polovini naredne sedmice još toplije - lokalno i do 40 °S. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći (najniža temperatura 20 °S)", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature do 19. jula

"Danas maksimalna temperatura oko 34 °S, a sutra i u prvoj polovini naredne sedmice još toplije, od 36 do 39 °S uz tropske noći (najniža temperatura 20 °S), upozorio je RHMZ.

Vrlo visok UV indeks zračenja

Prema najnovijoj prognozi RHMZ u Srbiji se očekuje vrlo visok stepen UV zračenja u naredna dva dana. U "crvenom", sa indeksom od 8 do 10 biće većina gradova, što je vrlo visoka vrednost. Najveća vrednost UV indeksa biće u Prištini (10).

U tom slučaju je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

Faktor se nanosi najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, a treba ga ponovo nanositi na svaka dva sata, češće pri obilnijem znojenju, i nakon svakog boravka u vodi treba nositi kape i šešire sa širokim obodima i odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima, ili specijalnu odeću sa zaštitnim faktorom (odeća sa "UPF - ultraviolet protection factor" oznakom.

Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom. Izaberite kozmetiku i kontaktna sočiva koja nude UV zaštitu, ali imajte u vidu da je i dalje neophodno koristiti sredstvo za sunčanje i nositi sunčane naočare.

Redovno treba proveravati kožu, kako biste na vreme primetili bilo kakve sumnjive promene i blagovremeno se javili lekaru.

Upaljen meteo alarm

Narandžasti meteo alarm danas je na snazi u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM zbog ekstremno visoke temperature. Takođe, zbog visokih temperatura u ostalim delovima Srbije upaljen je žuti meteo alarm.

Vreme narednih dana

U nedelju sunčano i jaka vrućina u svim krajevima. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad ili oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče vrlo toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 30°C.

U ponedeljak sunčano i velika vrućina uz maksimalne temperature preko 35°C, a ponegde na jugu do 40°C. U utorak nekoliko stepeni manja vrućina, a u sredu ponovo vrlo vruće.

