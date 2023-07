'KAKVA DRAMA, UPRAVO DOLAZIM SEBI' Srpkinja sprečila tragediju, dete odvukle morske struje u Grčkoj

U blizini Sivirija u Grčkoj danas se odigrala drama u moru, a heroina je bila Srpkinja Saška koja je hrabrim potezom krenula za detetom koje su odvlačile morske struje.

Kako je opisala na Fejsbuk stranici Grčka info, dok je mirno plivala primerila je dete (5) koje se čvrsto drži za dasku dok ga voda nosi, a za samo nekoliko sekundi struje su ga odnele pedeset metara daleko.

Ipak, kada je Srpkinja krenula za dečakom shvatila je da nažalost pomoći nema i da su struje toliko jake da ga neće stići, a onda je ugledala i njegovog starijeg brata i majku koja je vrištala.

- Danas sam otplivala poprilično daleko, pored mene prođe klinac od 4-5 godina na SUP-u, vidim sav se trese i čvrsto drži dasku, dok sam se okrenula da ga zgrabim, bukvalno par sekundi, već ga oduvalo pedesetak metara. Krenem prema njemu, vidim nema šanse, brže ga nosi nego što plivam, odosmo svi. Brat krenuo u panici za njim, otprilike ima 12 godina, a iza njih nekih stotinak metara u panici pliva i vrišti majka, niko engleski ne zna da bekne, Rusi. Od jednog problema, vidiš 3. Na plaži blizu obale sve mirno, niko ne obraća pažnju sta se u daljini dešava - pojašnjava ona u svojoj objavi.

Kako kaže u roku od nekoliko minuta jedva da je videla dasku. Saška je shvatila da neće moći sama da vrati dečaka na obalu, te se bacila u akciju.

- Južni vetar, duva od obale, nose struje, bukvalno u roku od par minuta SUP se jedva video. Najbrže što sam mogla krenem da plivam prema obali, čim sam došla do ljudi krenem da vičem "help", nastane komešanje, niko ne mrda. Istrčim do bara na plaži na kom sam bila, nastane panika, nazovu centar za vodene sportove (sva sreća nedaleko) gazda skoči na džet-ski i dovuče ih sve nazad. Koja drama, upravo dolazim sebi. Odnelo bi ih more na pučinu, i malog klinca na SUP-u i brata što je panično krenuo za njim - objašnjava ova žena.

Ona napominje da je malo posle ovog događaja videla da dovoze još dve devojke na obalu, a primetila je da su struje ponele još jednu osobu.

"Poštujte more", poručuje heroina.

