VLASNIK NUDI NAGRADU OD 10.000 EVRA: Očajnički traži svog ljubimca - dobro pogledajte fotografije

Vlasnik jednog psa očajnički traži svog ljubimca koga je izgubio, a pronalazaču nudi veoma vrednu nagradu.

Na društvenim mrežama proširila se objava koja sada broji i nekoliko stotina komentara i reakcija. Naime, jedan vlasnik psa traži izgubljenog ljubimca, ali napominje da bi on sada mogao da se nađe na bilo kojoj lokaciji u našoj zemlji.

- 10.000 evra nagrada onome ko ga pronađe. Obavezno uslikati psa za kojeg mislite da je on i poslati u inbox. Ponavljam, bez pitanja gde je nestao i kada jer to više nije bitno, može biti bilo gde u Srbiji i u bilo čijem dvorištu - napisao je on na Fejsbuku.

Veliki broj ljudi pružio mu je podršku, a gotovo svi navode da bi pomogli i bez bilo kakve nagrade.

- Velika je greška što pas nije čipovan - piše u jednom komentaru.

