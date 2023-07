UPOZORENJE! EKSTREMNO TOPLO VREME DO OVOG DATUMA: Meteorolog najavljuje snažne grmljavinske pljuskove i olujno nevreme

Do srede uveče izuzetno toplo, zatim pretežno na zapadu i severu regiona jake nestabilnosti uz osveženje. Čevrtak malo prijatniji, a zatim od 21.07. Pa do oko 26.07. na jugu suvo I veoma toplo, a na severu manje toplo uz povremene nestabilnosti.

Od danas pa sve do srede posle podne pretežno sunčano i veoma do ekstremno toplo. Samo će se u noći ka utorku preko našeg regiona premestiti nezatna količina malo manje vrelog vazduha koja neće doneti padavine negde osim pojavu retkog pljuska u utorak nad brdsko-planinskom delu reigona, piše Marko Čubrilo u novoj prognozi vremena za jul mesec.

To neznatno osveženje će na kratko zaustaviti rast temperature vazduha, ali će već u sredu ona ponovo biti veoma vioska. U ponedeljak i sredu maksimumi od +33 do +38 stepeni Celzijusa, a u utorak veorvatno od +29 do +36 stepeni Celzijusa.

- U sredu posle podne se ponovo preko Alpa očekuje premeštanje slabog, hladnog fronta i kao i protekle nedelje i ova veoma mala količina vlažnog i nestabilnog vazduha stiže na pregrejanu podlgu. Parametri nestabilnosti opet odelaze veoma visoko i u koliko bi se trenutne projekcija ostvarile u sredu popodne će prvo uslediti lokalna destabilizacija atmosfere nad severozapadnim i središnjim predelima, dok bi u sredu posle podne i u noći ka četvrtku nad velikom delom severne, središnje i istočne Hrvatske, severne i ređe središnje BiH,. Vojvodine, zapadne Srbije i severne Šumadije bilo veoma nestabilno uz snažne grmljavinske pljuskove i moguću pojavu vremenskih nepogoda - najavljuje Čubrilo.

U ovom momentu nije moguće predvideti hoće li ponovo doći do pojave superćelijski oluja jer su za njihovo razvijanje potrebni oštro definisani uslovi u atmosferi ali za sada promena koja dolazi ima potencijala za novu pojavu ovakvih nepogoda. Vetar će u zoni hladnog fronta i jakih nestabilnosti biti olujan, severozapadni.

