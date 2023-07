ŠIROM SRBIJE VEĆ U 9 SATI IZMERENO 30 STEPENI: Najtonije je u OVOM GRADU, a subjektivni osećaj je JOŠ GORI

Skoro u svim većim mestima u Srbiji već u 9 sati ujutru nema oblaka i vedro je. Međutim, temperatura je već stigla do 30 stepeni, a subjektivni osećaj je paklen, i to kao da je bar najmanje 5 stepeni više.

Prema najavi RHMZ-a, danas je u celoj Srbiji biti na snazi crveni meteoalarm. Do srede će u Srbiji biti veoma toplo sa maksimalnim temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusa, lokalno i do 40 stepeni.

Najtoplije jutro danas je u Paliću i Novom Sadu gde je 30 stepeni, a dok je subjektivni osećaj 95 stepeni. Ništa manje toplije nije ni u Beogradu gde je trenutno 30 stepeni, a subjektivni osećaj je 33 stepena.

Najsvežije u 9 sati je u Sjenici gde je izmeren 21 stepen, na Kopaoniku 23 stepena. Takođe, u Vranju, Zaječaru i Dimitrovgradu temperatura još uvek nije prešla 30 stepeni.

Cela Srbija u crvenom

U Srbiji je do 19. jula na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na visoke temperature. U celoj Srbiji danas je na snazi crveni meteoalarm, koji označava vrlo opasno vreme.

U velikim gradovima očekuju se i tropske noći, pošto temperatura neće padati ispod 20 stepeni.

Prema prognozi UV indeksa za naredna tri dana, skoro cela Srbije je u crvenoj zoni, dok je ljubičast za područja Zlatibora, Sjenice, Kopaonika, Peći, Prizrena i Vranja.

Zaštitite kožu od štetnog uticaja sunca

Predsednica Udruženja dermatovenerologa Srbije prof.dr Danica Tiodorović kaže da treba biti oprezan i ne izlagati se suncu bez zaštite kada je visok UV indeks na snazi.

- Kada imamo oznaku da je visok UV indeks zaštita je obavezna. To se posebno odnosi na decu, osobe svetle puti kao i one koji imaju veliki broj mladeža. Zaštitni faktor se određuje po tipu kože, pa je tako za decu i za one svetle puti obavezno da koriste najjaču zaštitu. Neophodno je znati da čak i ranim časovima dana UV indeks je veoma visok, zato na suncu ne treba biti previše dugo. Uvek savetujem fotoprotektivne kreme sa zaštitnim faktorom 50 - kaže profesorka Tiodorović.

Zbog opasnosti od toplotnog udara savetuje se i fizička zaštita u vidu šešira ali i uvek sa sobom treba imati i flašicu vode.

Najkritičnije je u periodu od 11 do 17 časova kada je i UV zračenje visoko, dok je u periodu od 12 do 16 časova najvrelije. U tom periodu mnogi se vraćaju s posla, te je dobro pomenuti koje su mere predostrožnosti.

Najčešći simptomi toplotnog udara:

vrlo visoka telesna temperatura (iznad 40°C)

promenjeno mentalno stanje

zbunjenost

nerazgovetan govor

umor

gubitak svesti

vruća, suva koža ili obilno znojenje

mučnina i povraćanje

napadi

ubrzano disanje

ubrzani otkucaji srca

glavobolja

Autor: