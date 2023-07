PAKAO SE NASTAVLJA! Meteorolog Ristić UPOZORAVA: Čekaju nas TROPSKE NOĆI, u stanovima će biti i pod 30 stepeni

Meteorolog Ivan Ristić kaže da će se vrućine nastaviti, ali da nećemo "obarati rekorde koje ovih dana postavlja temperatura u Evropi".

- Mi nećemo postići te rekorde koje obara Evropa, a koje smo imali 2007. godine, vlaga je oko 40 odsto na 37 stepeni. Dostignuta je temperatura tela, više nema tog izlučivanja, počinjete da se znojite, a znoj ne isparava i onda morate piti vodu ili odlaziti u hlad da bi se rashladili. Noći će biti tropske, noćas je bila temperatura 25 minimalna, u stanovima je po 30 stepeni ako ne palite klimu - rekao je Ristić i dodao:

Srećom, kako vreme odmiče polako se udaljavamo od pika i maksimuma, polako će UV zračenje početi da se smanjuje, druga polovina avgusta će biti daleko prijatnija. Na planinama je jako UV zračenje, preko 10, a sve što idete prema moru, to je manje.

Srbija u crvenom Prema najavi RHMZ-a, danas je u celoj Srbiji biti na snazi crveni meteoalarm. Do srede će u Srbiji biti veoma toplo sa maksimalnim temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusa, lokalno i do 40 stepeni. Najtoplije jutro danas je u Paliću i Novom Sadu gde je 30 stepeni, a dok je subjektivni osećaj 95 stepeni. Ništa manje toplije nije ni u Beogradu gde je trenutno 37 stepeni.

Drugi pik toplotnog talasa donosi tropske noći

Meteorolog je prethodnih dana istakao i da ulazimo u drugi pik toplotnog talasa, koji je nazvan Haron.

- Počeo je novi pik toplotnog talasa. Nazvan je Haron, prethodno je bio Lucifer - jezgro, koji je poslao Kerbera. Danas pa do srede veoma toplo i sparno. Temperature će biti između 35 i 40 stepeni. Dobra vest je da se ne očekuje preko 40. U sredu dolazi malo svežiji vazduh i to znači opasnost. Tada se mogu ponovo očekivati te superćelijske oluje na području Vojvodine. Najverovatnije će da kiša stići u toku noći do Beograda. U četvrtak će biti svežije dosta, temperature će ići do 32 stepena - kaže Ristić i dodaje:

Sledeće nedelje nas očekuju tropski dani i tropske noći, to znači da je temperatura preko noći ne pada ispod 20 stepeni. Čak ni na Zlatiboru. Najveći problemi će biti na jugu zemlje, biće suša ogromna i treba voditi računa i upozoriti na požare - kaže meteorolog.

