NADA MACURA OTKRILA KAKO DA PREŽIVITE VISOKE TEMPERATURE: Ovo vam je najveći prijatelj u borbi protiv vrućina

Čuveni kardiolog Prim. Dr Nadi Macuri dala je savet građanima kako da se ponašajku ada su velike vrućine.

Velike vrućine koje su pogodile celu Evropu nisu zaobišle ni Srbiju.

Dok živa na termometru divlja mnogi se pitaju kako se izboriti protiv velikih vrućina?

- Ove dane provodim u zatvorenoj i dobro rashlađenoj prostoriji. To savetujem i svima koji nemaju neodložne obaveze tokom dana. Onima koji imaju obaveze bih savetovala da ih obave u ranim jutarnjim časovima ili nakon pet časova popodne, kada počne da pada temperatura. Naročito želim da podvučem da hronični bolesnici nemaju šta da traže napolju kada su ovako visoke temperature koje sporo padaju čak i kada zađe Sunce - rekla je Nada Macura.

Za decu je savetovala roditeljima da ih izvode uveče i da nikako ne pokušavaju da šetaju bebe u kolicima preko kojih prebacuju neku zaštitu.

- To nikako nije od koristi, a samo može da šteti bebama jer će dodatno da poveća temperaturu u kolicima i smanji dotok svežeg vazduha - kaže Prim. Dr Nada Macura.

Onima koji nisu u mogućnosti da ostanu kod kuće i u hladnim prostorijama Nada je dala savete kako da se sačuvaju od ozbiljnih, a moguće i fatalnih posledica izlaganja visokim temperaturama:

- Pijte što više tečnosti. Idealno je da to bude voda, a ako ne možete da pijete vodu onda limunada sa par listića nane i bez šećera i veštačkih zaslađivača. Odeća koju nosite treba da bude bele boje jer ona najbolje odbija sunčane zrake i sprečava dodatno zagrevanje tela. Prirodni materijali su pravi i jedini izbor za ovakvo vreme i poželjno je da odeća bude od pamuka, lana ili svile jer će tako koža lakše da diše i da dozvoli da znoj isparava. Što se znoja tiče on je vaš najveći prijatelj jer je to prirodni proces rashlađivanja tela, a tečnost koju gubite znojenjem nadoknadite tako što ćete piti što više tečnosti.

Na ovim vrućinama mnogi gube apetit, ali je i tu važno da se vodi računa šta se unosi u telo.

- Treba da jedete laganu hranu. Voće i povrće treba da budu osnova ishrane, a ako jedete meso onda izaberite piletinu ili teletinu.

