TROPSKI TALAS PREKIDAJU PLJUSKOVI I GRMLJAVINA! Ovi predeli Srbije biće prvi na udaru, moguć je i grad

Nastavlja se toplotni talas, a temperature su vrlo visoke. Širom Srbije one su ovog poslepodneva do 36-37°C, Beograd meri 37°C, a Ćuprija 38°C. Zlatibor i Sjenica mere 32°C, a Kopaonik 36°C.

Pred nama je i tropska topla noć, uz minimalne temperature iznad 20°C, a u Beogradu se neće spušatati ispod 25°C. Nešto ugodnija noć biće samo na jugu i jugoistoku Srbije i u kotlinama.

Nakon vrelog ponedeljka, veoma toplo biće i u utorak, ali će za koji stepen biti ugodnije. Očekuje se pretežno sunčano, a tokom dana poćeće da duva i pojačan severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura biće od 17 do 25°C, maksimalna dnevna od 33 do 37°C, u Beogradu do 35°C.

U sredu će ponovo biti vrelo, uz južni vetar, a uz sunčano vreme maksimalna temperatura biće od 35 do 39°C, u Beogradu do 38°C.

Preko dana preko Alpa će se prema Panoskoj niziji prebaciti hladni front, koji će ka četvrtku kao oslabljen preći i preko Srbije.

U sklopu ovog hladnog fronta očekuje se prebacivanje i nešto svežije vazdušne mase. Kada ona bude stigla iznad vrele podloge i atmosfere, atmosfera može veoma burno da odreaguje, pa se u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije pored lokalnih pljuskova sa grmljavinom, očekuje i opasnost od jakih grmljavinskih oluja. One bi mogle da donesu veoma obilne lokalne pljuskove na malom prostoru, grad i jake gromove.

Najveća opasnost od nepogoda očekuje se u delovima Vojvodine, severa Šumadoje, Podrinja, Mačve, u Podunavlju, Pomoravlju i na širem području Beograda.

U četvrtak će biti malo ugodnije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i samo ponegde uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 30 do 36°C, u Beogradu do 31°C.

U petak sunčano i veoma toplo, u toku večeri i noći na severu sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u Vojvodini.

U subotu se na severu Srbije očekuju pljuskovi sa grmljavinom, uz svežije vreme, a u ostalim predelima suvo, na jugu i sunčano.

Maksimalna temperatura u petak i u subotu biće od 30°C na severu Vojvodine do 39°C na jugu Srbije, u Beogradu do 33°C.

U nedelju pretežno sunčano i malo svežije u svim predelima.

Početkom sledeće nedelje ponovo se očekuje vrelina.

Autor: