UBISTVO IZ SAMILOSTI U ZEMUNU OTVORILO VAŽNO PITANJE: Da li treba odobriti eutanaziju?

Muž Z.Ž. (73) iz Zemuna ubio je suprugu V. Ž. (71) koja je dugo bolovala, pa izvršio samoubistvo, bračni par najverovatnije odlučio da skrati njihovu patnju

Smrt supružnika čija su tela u nedelju nađena u njihovoj kući u Zemunu, nije posledica porodičnog nasilja, već se najverovatnije radi o još jednom u nizu takozvanog "ubistva iz milosrđa".

Naime, muž Z.Ž. (73) ubio je svoju suprugu V. Ž. (71), pa sebe, a prema rečima komšija, ovaj bračni par imao je dobar odnos. Prema njihovim rečima, žena je bila teško bolesna i odavno je nisu videli da je izašla iz kuće u komšiluku. Zbog njene bolesti se i veruje da su zajedno otišli u smrt.

Spuštene roletne

- Njega sam videla pre dve nedelje dok su im sređivali živu ogradu oko kuće. Nju nisam baš dugo videla, a i ranije kad sam je viđala to je bilo uglavnom noću, kad već padne mrak, da malo prošeta, verovatno joj bude tako lakše - kaže komšinica.

- Čuli smo da se ovo dogodilo po nekom njihovom unapred napravljenom dogovoru. Kažu i da je naš komšija imao neku poslednju želju, a verujemo da je ta želja bila da on i njegova voljena supruga zajedno odu na onaj svet. I to što su ih našli u krevetu zajedno, to što su roletne bile spuštene, samo nam negde potvrđuje da je ovde reč o ubistvu iz milosrđa - pričaju nam komšije iz Zemuna.

Podsetimo, njihova tela nađena su u nedelju i to kad je brat muškarca Z. Ž. pozvao policiju jer mu se par nije javljao dva dana.

Nažalost, kad su u pitanju ovakvi slučajevi oni se gotovo uvek događaju među članovima porodice i neretko osoba koja je "skratila muke" svom bližnjem izvrši samoubistvo. Deca su dizala ruke na svoje roditelje, roditelji na decu i do sada je uvek bilo zbog teške bolesti.

Istraživač fenomenologije nasilja Zorica Mršević kaže da bi eutanazija bila mnogo bolji način da se ovakve stvari reše, ali da bi ona morala da bude strogo regulisana zakon što svakako nije lako postići.

Dugo i teško umiranje

- Ja sam za eutanaziju gledajući kako postajemo sve starije društvo, nema svhe da neko umire dugo i teško, a da se sa njim pate njegovi najbliži. Kada ste u nekim godinama potpuno ste nemoćni. Teško je kad vidite da vi nekome ne možete da pomognete, a kamoli kad ste u potpunosti zavisni od drugih i to ne možete da uradite ni samo za sebe. Međutim, tu je onda problem kako utvrditi da li je to bila nečija želja, regulativa mora biti takva da ne sme daći do pribavljanja bilo kakve koristi - kaže nam Mršević i dodaje da može da se desi prećutno ako je bolesnik svestan da želi da umre i sam može koliko-toliko da brine o sebi.

- To ponekad urade lekari kad daju neki jak lek i kažu da se slučajno ne prekorači doza jer može dovodi do smrtnog ishoda, te pacijenti koji to sami žele imaju u glavi taj njihov "savet". Međutim, opet mislim da je mnogo bolje da se iz crne doze prećutnog dešavanja, pređe u normalno zakonski regulisano.

Šta je eutanazija Frensis Bekon, britanski filozof, prvi je upotrebio reč eutanazija u delu Novum Organum još u 17. veku. Ovim terminom opisao je laku, srećnu smrt, gde je "lekar odgovoran da ublaži telesne patnje". Eutanazija je omogućena u više evropskih zemalja, a Belgija je 2002. godine bila prva zemlja na svetu koja je dozvolila eutanaziju, a od prošle godine čak i mladih od 18 godina, dok je u Holandiji eutanazija dozvoljena za starije od 12 godina. Aktivna eutanazija dozvoljena je u Belgiji, Holandiji, Španiji, Luksemburgu, Kanadi, Kolumbiji, australijskoj državi Viktoriji i na Novom Zelandu. Takođe, pasivna eutanazija moguća je u Francuskoj od 2005. godine, što znači prekid terapije za pacijenta, odnosno kompletnog lečenja.

Čekamo novi zakon

U Srbiji zakon o eutanaziji ne postoji. Prednacrtom Gradanskog zakonika u Srbiji koji je napisan 2015. predviđa se pravo na dostojanstvenu smrt. Međutim, ovaj zakonik do danas nije usvojen.

- Kod nas zakona o eutanaziji nema i to se kvalifikuje isključivo kao ubistvo iz samilosti i kazna je od 6 meseci do 5 godina zatvora, ko drugog liši zivota zbog teškog zdravstvenog stanja u kom se nalazi, pa i na njegov izričit zahtev počinio je krivično delo ubistvo iz samilosti. U Srbiji se retko za krivična koja se baš tako kvalifikuju jer okolnosti budu na kraju dosta drugačije ili je osoba koja je "ubila iz samilosti" već presudila sebi samoubistvom - kaže advokat Nebojša Tešić.

U našoj zemlji se u poslednjih pet godina, pre ovog slučaja, bilo pet ubistava iz milosrđa kada je majka ubila bolesnog sina, sin zaklao nepokretnog oca i otrovao se, sin ubio bolesnu majku, otac bolesnog sina...

Agonija slavnog glumca Alen Delon (87), u martu prošle godine odlučio se na eutanaziju u Švajcarskoj. - Kako starimo, imamo pravo otići u pakao tiho iz života, bez bolnica i injekcija - rekao je slavni francuski glumac i dodao da je već imao takvo iskustvo kada je umrla njegova majka Natali.Međutim, njegovo zdravstveno stanje se u međuvremenu poboljšalo, pa se se za sada odustalo od eutanazije.

Crkva protiv

Miloš Stojković, teolog i poverenik manastira Hilandar, rekao je da je svako ubistvo, pa čak i ono iz milosrđa, najgori greh, koji čovečanstvo ne sme da dozvoli.

- Crkva nikad neće podržati eutanaziju jer niko nema pravo da čoveku oduzme život. Život je čoveku dodelio Bog, a ne čovek. Zato je Bog jedini koji može da mu ga oduzme. Ko je čovek da ubija ono što je Bog stvorio? Pošto se eutanazija vodi kao milosrdna smrt, to direktno znači ubistvo koje, kratko i jasno - crkva nikad nece prihvatiti. - izjavio je svojevremeno za Kurir Stojković.

Slučaj iz Zemuna nije usamljen

jun 2019. - Majka ubila sina, pa pokušala samoubistvo u Novoj Crnji

avgust 2019. - Sin zaklao oca, pa se otrovao u Novom Kneževcu

septembar 2020. - Sin ubio majku u Beogradu

mart 2021. - Otac ubio sina, pa presudio sebi u Barajevu

mart 2022. - Sin ubio oca pa sebe kod Leskovca

jul 2023. - Muž ubio ženu pa sebe u Zemunu

