OBJAVLJENO NOVO UPOZORENJE! Nakon paklenih vrućina Srbiji PRETE OZBILJNE NEPOGODE

RHMZ je objavio novo upozorenje na vrućine i vremenske nepogode.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novo upozorenje koje se odnosi na visoke temperature i vremenske nepogode.

"Prognozirani dnevni maksimumi danas (18. jul) su od 33 do 37 °C. Od srede (19. jula) će najtoplije će biti na jugu zemlje, gde će uz pretežno sunčano vreme maksimalne temperature dostizati u većini mesta od 34 do 38 °C, a lokalno i do 40 °C. U severnim, a delom i u centralnim krajevima će sa čestim prodorima malo svežijeg vazduha iz srednje Evrope temperature biti niže za četiri do sedam stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti, biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom, ponegde praćene gradom i olujnim vetrom. Najveća verovatnoća za pojavu nepogoda je u sredu krajem dana i tokom noći (19/20. jula), kao i u petak i subotu posle podne i uveče (21. i 22. jula)", navodi se na sajtu RHMZ-a.

Takođe je objavljeno i upozorenje koje se odnosi na Beograd. "Danas i sutra (18. i 19. jul), kao i u petak i subotu (21.i 22. jul) dnevni maksimumi kretaće se od 34 do 37 °C, dok će u ostalim danima biti manje toplo", saopšteno je. U Srbiji su na snazi dva meteo alarma.

U Bačkoj, Banatu, Sremu, Zapadnoj i Jugozapadnoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm. "Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objašnjeno je iz RHMZ-a.

U Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju, Istočnoj, Jugoistočnoj Srbiji i Kosovu i Metohiji na snazi je narandžasti meteo alarm."Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ-a.

