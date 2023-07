Putnička vozila na Gradini čekaju 70 minuta, a najduža čekanja su na ovom prelazu: Radovi na ovim deonicama

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 17.30 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Preševo čekaju pola sata.

Na graničnom prelazu Gradina, putnički automobili na izlazu iz zemlju danas po podne zadržavaju se 70 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 17.30 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Preševo čekaju pola sata na izlasku iz zemlje, a na Horgošu i do 180 minuta.

Kada je reč o radovima u saobraćaju, na Obilaznici oko Beograda, u zoni tunela Straževica, ka petlji Orlovača, sutra od 14 do 17 časova će se izvoditi radovi u tunelu i 850 metara posle tunela Straževica u razdelnom pojasu, ispred mosta broj 15.

Saobraćaj će se odvijati samo u voznoj saobraćajnoj traci, saopštilo je JP "Putevu Srbije".

Kraljevo - državna granica sa Crnom Gorom, deonica Ribariće - Mehov Krš, obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova sutra od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Alternativni putni pravac je: Novi Pazar - Pazarište - Tutin - Mehov Krš - državna granica sa Crnom Gorom.

Auto-put E-763, Obrenovac - Ub, radovi na košenju razdelnog pojasa do 21. jula od 6 do 12 časova. Stari Žednik - Čantavir, zbog radova na rehabilitaciji puta, do 4. avgusta saobraćaj je regulisan semaforima i adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Bistrica - Pribojska Banja, zbog izvođenja radova na izgradnji napojnog voda od trafostanice "Železnička stanica" do trafostanice "Deponija", naizmenično propuštanje vozila.

Autor: