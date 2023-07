SVI LUDI PA KOPAJU LITIJUM, SAMO SMO MI MNOGO 'PAMETNI'! Portugalci odobrili najveći evropski litijumski projekat

Dok se pojedini u Srbiji snebivaju i bune protiv kopanja litijuma, zemlje Evropske unije vrše ispitivanja i počinju sa crpljenjem ove rude koja će im doneti enormno bogatstvo.

Portugal je na severu na granici sa Španijom počeo ispitivanja kako bi krenuo u eksplataciju litijuma.

Naime, kompanija Savannah Resources izjavila je u petak da je prikupila 6,1 miliona funti ili 10,4 miliona dolara putem emisije akcija, što joj omogućava da nastavi sa Barošo projektom litijuma u Portugalu, koji je planiran da postane najveći rudnik ovog metala za baterije u zapadnoj Evropi.

Kompanija je prikupila 2,4 miliona funti kroz plasman od 51,2 miliona akcija po ceni od 4,67 penija po akciji, kao i 3,7 miliona funti kroz upis od 79,2 miliona akcija po istoj ceni.

Izvršni direktor Dejl Ferguson je rekao da Savannah sada ima finansijska sredstva da završi program istražnih bušenja za izradu studije izvodljivosti, ažurira procenu resursa i obavi ostale radove, uključujući dizajn postrojenja za preradu i infrastrukture.

Savannah Resources takođe napreduje u vezi sa dobijanjem dozvola. U maju je dobila ocenu uticaja na životnu sredinu od portugalske vlade, što je kompanija nadala da će obezbediti prošle godine, ali se zaplelo u birokratiji.

Kompanija je stekla 75 odsto udela u ovom projektu litijuma u maju 2017. godine i održava ubrzan razvojni pristup od tada. Predsednik Savannah-a, Metju King, je rekao da su izbori za parlament u Portugalu 2022. godine uticali na vreme procene jer su sastanci sa zvaničnicima vlade bili odloženi.

Očekuje se da će Barošo pomoći Evropi da smanji svoju zavisnost od fosilnih goriva i ubrza svoj "zelenu tranziciju".

Kompanija takođe planira značajno smanjenje direktnih emisija (ili Scope 1) projekta na nulu. Neizravne emisije (ili Scope 2), koje su vezane za ulazne materijale koje rudar kupuje, mogu se smanjiti za 54% u odnosu na originalnu prognozu iz 2019. godine, zahvaljujući potencijalnom smanjenju potrošnje energije postrojenja.

Projekat ima procenjenih 27 miliona tona litijuma sa preko 285,900 tona litijum oksida (Li2O), sa prosečnom koncentracijom od 1,06 odsto Li2O, što kompanija smatra dovoljnim za "značajan deo" litijumske potražnje u Evropi u narednim decenijama.

Rudnik će takođe proizvoditi feldspar i kvarc kao prateće proizvode koji se koriste u industriji keramike, a biće prodavani lokalnim i susednim španskim kupcima.

Portugal je već najveći proizvođač litijuma u Evropi i čini oko 11 odsto globalnog tržišta, ali njegova proizvodnja se u potpunosti koristi za proizvodnju keramike i stakla, zbog čega Evropa zavisi od uvoza litijuma iz Litijumskog trougla u Latinskoj Americi, ali i iz Australije i Kine.

Europe’s largest lithium project secures financing@SavannahRes (AIM: $SAV) raised $10 million for its Barroso #lithium project in #Portugal, slated to be Western Europe’s most significant mine of the #batterymetal.#mining #miningnews #Europe https://t.co/s20dxHxHqA