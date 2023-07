DONOSIMO DETALJNU VREMENSKU PROGNOZU DO KRAJA JULA: Da li nas ponovo očekuje preko 40 stepeni ili česta osveženja sa padavinama? MNOGI ĆE OSTATI U ŠOKU!

Nakon veoma promenljivog i svežijeg početka jula, uz svakodnevne grmljavinske oluje i nepogode, dosadašnji deo jula doneo je Srbiji dugotrajniji toplotni talas, uz temperature i do 39°C. Pored veoma toplih dana i noći su bile tropski tople, uz temperature iznad 20°C.

I u nastavku jula očekuje se nastavak toplotnog talasa, uz vrlo visoke temperature vazduha i manja osveženja, a prema današnjim prognozama poznat je i datum kada se očekuje ono pravo osveženje i to u većem delu Srbije.

Današnji dan u Srbiji biće sunčan i vreo, uz temperature od 33°C na severozapadu do 39°C na jugoistoku zemlje, a nešto više oblaka biće u Vojvodini, u vidu umerene oblačnosti.

Pred kraj dana, u toku večeri i noći u severozapadnim, a tokom večeri i noć širom severne, zapadne i centralne Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i veoma obilnim pljuskovima, pri čemu bi u veoma kratkom vremenskom intervalu moglo da padne i preko 30-50 mm kiše po kvadratnom metru, a samo nekoliko kilometara dalje moglo bi proći i bez kapi kiše.

Najveća opasnost od snažnih grmljavinskih oluja očekuje se u delovima Vojvodine, u delovima Šumadije, Pomoravlja, Podunavlja, Podrinja, Kolubarsakog i Braničevskog okruga i na širem području Beograda.

U četvrtak će osvežiti, a uz promenljivo oblačno vreme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ujutro i pre podne u severnim i centralnim predelima, pri čemu bi se ti grmljavinski sistemi premeštali ka istoku.

Maksimalna temperatura biće u većem delu Srbije od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C. Na jugu Srbije biće i dalje sunčano i vrelo, maksimalna temperatura i do 36°C.

U petak pono toplije i sunčano, ali krajem dana i tokom noći do severa se ponovo očekuje oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom, uz opasnost od grmljavinskih nepogoda.

Maksimalna temperatura biće od 33 do 37°C.

U subotu u severnim, cemtralnim i zapadnim predelima Srbije biće promenljivo oblačno i osetno svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz grmljavinske oluje. U ostalim predelima biće sunčano, na jugu i istoku vedro i vrelo.

Maksimalna tempertatura biće od 26°C na severozapadu do čak 40°C na jugoistoku Srbije.

U nedelju u svim predelima sunčano i ugodno vreme, uz pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 30°C.

Dakle, iako se narednih dana očekuje popuštanje, pa čak i prekid toplotnog talasa u severnoj polovini Srbije, on će na jugu i istoku zemlje i dalje biti veoma izražen, uz temperature ponegde i do 40°C, a veći pad temperature, pa i za osam stepeni u ovim predelima Srbije očekuje se drugog dana vikenda, ali će one i dalje ostati iznad 30°C.

Početkom sledeće sedmice nad našim područjem ponovo če ojačati snažan termički greben sa jugozapada, uz ponovni priliv vrele vazdušne mase sa Mediterana, a porekom sa severa Afrike. Uz anticklon očekuje se stabilno i vedro, ali i vrelo vreme.

Najvrelije će biti oko 25. jula, uz temperature oko 40°C, a visoke temperature bile bi praćene fenskim efektom pojačanog jugozapadnog vetra. Ako se prognoze ostvare, ovo bi bio najtopliji deo dosadašnjeg dela leta, a vreo vazduh dodatno bi stizao do našeg područja u sklopu snažnog jugozapadnog strunaja ispred nadolezećeg hladnog fronta sa severozapada.

Ovaj hladni front sredinom sledeće sedmice doneo bi Srbiji prodor osetno svežije vazdušne mase sa pljuskovima i grmljavinom, uz opasnost od oluja i nepogoda. Maksimalna temperatura bi uz pojačan severozapadni vetar bila u padu i za 10 stepeni.

Nakon ovog osveženja, do kraja jula ostalo bi veoma ugodno i prijatno vreem, uz maksimalne temperatire od 26 do 32°C, što su ujedno i prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine, a koje će neretko u narednom periodu biti i za 10 stepeni više od prosečnih vrednosti.

Dakle, kako nas tokom većeg dela perioda i u nastavku jula očekuju veoma visoke temperature, preporučuje se oprez zbog opasnosti od toplottnog udara i sunčanice, zbog čega se ne treba direktno izlagati suncu i sve akstivnosti na otvorenom treba smanjiti na minimum.

Inače, posebna pažnja je potrebna da se ne pravi drastična razlika između spoljne temperature vazduha i unutar rashlađenih prostorija i vozila usred korišćenja rashladnih uređaja i ta razlika ne treba da bude veća od 7-8 stepeni.

Treba koristiti što više tečnosti, u vidu rashlađene vode i lagane hrane, a ne treba zaboraviti i na životinje, koje se u letnjem delu godine posebno ugrožene vrlo visokim temperaturama, pa kad god je moguće treba im dostaviti vodu.

Tokom vedrih dana očekuju se visoke i esktremno visoke vrednosti UV indeksa, zbog čega se ne treba izlagati direktno suncu u periodu od 10 do 16 časova bez adekvatne mere zaštite.

U predelima i danina sa grmljavisnkim olujama i nepogodama potreban je ogroman oprez na otvorenom i izbegavanje kritičnih mesta, a oprez će biti neophodan i u saobraćaju.

Autor: