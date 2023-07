Doktor estetske medicine Maja Jevđević govorila je za portal Pink.rs o temi, koja je pored pobede Karlosa Alkaraza na Vimbldonu, jedna od gorućih u proteklih nekoliko dana.

Naime, pored brojnih poznatih ličnosti koje su u finalu prestižnog turnira "Vimbldon" bodrile srpskog tenisera Novaka Đokovića i mladog Španca, posebnu pažnju privukao je jedan od najvećih zavodnika iz Holivuda, Bred Pit koji je na pragu sedme decenije života.

Prema pisanjima domaćih i stranih medija, glumac izgleda nikad bolje, a komentari njegovih obožavatelja širom sveta su podeljeni. Da li je u pitanju odlična genetika, ili se podvrgao estetskim zahvatima?

Da ne bi više bilo zabune, portal Pink.rs razgovarao je sa stručnjakom iz estetske medicine Majom Jevđević, koja je dala detaljno objašnjenje povodom perfektnog lica jednog od omiljenih glumaca današnjice.

Na pitanje, da li glumac može da se zahvali majci prirodi, i poznatoj krilatici "da su muškarci kao vino" ili se ipak latio igle i lasera, doktorka Jevđević objašnjava:

Radio je dosta toga. Radio je srednju trećinu lica, hijaluronskim filerima, kao i naglašavanje donjeg dela lica Jow line. Radio je i na kvalitetu kože, imao je ožiljke od akni, koji su sada definitivno manji. To je moglo da bude laserima, ili aparatom radiofrekvence Morpheus 8 . To je vidno. Ono što nije radio je gornja trećina lica, zato se vidi na čelu da ima bore - navela je doktorka Jevđević.

Kako je navela, pored toga što nije rešio problem gornje trećine lica, odnosno predela čela, dr Jevđević je uputila i na problem znojenja koje ovaj holivudski glumac ima.

- To se lako rešava botoksom. To se njemu vidi na slikama, ima fleke na majici... Deluje neuredno, i to bi trebao da reši - rekla je Jevđević.

Kako nam je do detalja objasnila šta je sve to Bred Pit radio na sebi, nismo mogli a da je ne pitamo kakvim korekcijama se Srbi najčešće podvrgavaju:

Najviše se radi brisanje tzv. ''umornog izgleda'', korekcija podočnjaka i upala srednje trećine lica, kao i brisanje ožiljaka od akni radiofrekvencom Morpheus 8 - rekla je ona.

Kako je dodala, Srbi nemaju tendenciju da rade filere i hijaluron u usnama kao što to rade muškarci širom sveta, već se češće podvrgavaju tretmanima sprečavanja znojenja botoksom u predelu pazuha i čela.

Dakle, muškarci širom sveta kojima je glumac "nabio komplekse" mogu da odahnu.

