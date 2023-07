HIT SNIMAK IZ VALJEVA! Svadba umalo da propadne zbog KUMA - matičarka htela da otkaže venčanje, a evo šta je on radio

Jedno venčanje umalo da propadne u Valjevu i to zbog pijanog kuma!

Naime, na društvenoj mreži Tviter pojavio se snimak sa jedne svadbe, koja ja navodno održana nedavno u Valjevo.

Kum se toliko napio da je u jednom momentu krenuo kući, pa se vratio, a matičarka je čak htela da prekine ceremoniju venčanja zbog pijanog kuma koji je jedva stajao na nogama.

Ipak je atmosfera bila vesela, pa su pijanom kumu, gosti, ali i mladenci oprostili to što se toliko napio.

Kum je bio raspojasan, raskopčane košuje, a nije mogao sam da stoji pa su ga momci pridržavali.

- Kum se napio - čuje se u jednom trenutku na video-snimku.

- Ovo ima samo u Valjevu - uzviknuo je jedan gost na svadbi.

Ono što je bitno da su mlada i mladoženja bili toliko nasmejani, da im čak ni ovo nije pokvarilo srećan dan.

- Kum je završio svoju dužnost, kum odlazi, gde ćeš kume? - čuje se na kraju ovog video-zapisa.

- Ipak je dugme jedno - naveo je korisnik Tvitera koji je podelio ovaj snimak.

Ovaj snimak nasmejao je brojne korisnike društvenih mreža.

- Šalu na stranu kako kao matičar dozvoliš ovo? Lik je uspeo da se još pre venčanja napije ko letva, on treba da bude svedok, a ne seća se imena rođene majke garantujem. Kako se potpisao to me živo zanima - navodi se u jednom od komentara.

Autor: