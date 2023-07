OVI OBLACI IMAJU SNAGU KAO ATOMSKA BOMBA: Stiže nam oluja, a najveći rizik od nepogoda ima ovaj deo Srbije

Gusti, tamni, takozvani superćelijski oblaci u obliku koncentričnih krugova uzrokuju krupan grad i orkanske udare vetra. Najveći rizik od pojave nepogoda je u zapadnoj Srbiji i Vojvodini.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na vremenske nepogode i najavio razvoj "superćelijskih" oblaka, koji donose oluju sa jakim vetrom, gradom, grmljavinom...

Kako kažu meteorolozi, ovi oblaci imaju, verovali ili ne, snagu atomske bombe.

- Oblast od Alpa, preko zapadnog Balkana i Srbije do regiona Karpata do subote uveče očekuje jaka grmljavina. Razvoji "superćelijskih" oblaka lokalno će biti veoma snažni i brzopokretni, premeštaće se sa zapada i severozapada ka istoku uz pojavu krupnog grada, većeg od pet centimetara u prečniku i uz kratkotrajno olujne i orkanske udare vetra u zoni najintenzivnijih oblaka sa brzinom većom od 28 metara u sekundi - saopštio je RHMZ.

Kako kaže, tačnu lokaciju inicijacije, premeštanja i jačine samih nepogoda je unapred teško odrediti.

- Najveći rizik od pojave nepogoda najpre je u zapadnoj Srbiji i u Vojvodini. Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja na grmljavinske nepogode jedan do dva časa unapred.

Velika gustina

Meteorolog Ivan Ristić kaže da "superćelijske" oluje imaju snagu atomske bombe i da ne pomaže ispaljivanje protivgradnih raketa jer je gustina "superćelijskih" oblaka velika.

- "Superćelijske" oluje se očekuju posle niza vrelih dana i nastaju tako što se hladan vazduh spušta u niže slojeve, gde je bilo puno toplog vazduha koji se akumulirao tokom tropskih dana. On počinje da se uzdiže, zagreva se i što je topliji, veća je šansa da oluja bude jača. Vrhovi tih oblaka koji nastaju od tog toplog vazduha dosežu visinu do 15 kilometara. To je ta energija slična energiji koju oslobađa atomska bomba i mi tu ništa ne možemo da učinimo - kaže Ristić.

Ova, nama do sada poznata meteorološka pojava, bila je prošle nedelje uzrok zastrašujućeg prizora na nebu zabeleženog iznad Zrenjanina nakon kojeg je ovaj grad pogodilo strašno nevreme. Reč je o takozvanim superćelijskim oblacima koje do sada nismo imali prilike da viđamo na nebu iznad naše zemlje.

Kako su opisivali stanovnici ovog vojvođanskog grada, oblak je taman u obliku koncentričnih krugova, a imali su utisak da će da "usisa i proguta ceo grad".

Živi jedan sat

Prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, to je jak grmljavinski oblak koji je izuzetno izražen i zato se i zove "superćelija".

- Naime, grmljavinska ćelija je kod njega velika u odnosu na manje, kada su intenziteti pljuska, grada i grmljavine manji - objasnio je Todorović.

Iako je kod nas sasvim novi prizor na nebu, "superćelijski" oblak je u mnogim delovima sveta uobičajena pojava.

- Prisutan je svuda na zemaljskoj kugli, a u nekim regionima je malo jači. Ima ga svaki dan u Africi, a javlja se i u Rusiji, Skandinaviji, Americi - kaže Todorović i dodaje:

- Takav oblak kada se razvije ima životni vek jedan sat, mada može da traje i 30 minuta, ali i više, do dva sata. Bukvalno nastaje ni iz čega za, 10-15 minuta. Kada mu istekne životni vek, počinje da se raspada i niče drugi oblak pored njega - objašnjava Todorović.

Autor: