UPOZORENJE ZBOG SUPERĆELIJSKE OLUJE I DALJE NA SNAZI! U nekoliko delova Srbije i DANAS moguće nevreme: Evo kakvih par dana je pred nama

U Srbiji se danas očekuje promenljivo vreme uz pad temperature i smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Vojvodini se kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom ujutro, dok će tokom dana pljuskova biti u centralnom delu Srbije uz pojavu grada. Na krajnjem jugu vreme će ostati suvo.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar koji će u zoni pljuskova biti jak. Najniža temperatura biće od 17 do 22, a najviša od 29 stepeni na severozapadu, a na jugu Srbije do 36 stepeni.

I u Beogradu se danas očekuje promenljivo vreme uz malo nižu temperaturu i uz smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala. Očekuju se i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura će iznosti oko 22 stepena, a najviša oko 31 stepena.

Nevreme tokom jutra

"Tokom noći se novo jako grmlјavinsko nevreme sa područja Hrvatske preko Bosne i Hercegovine u pretežno zapadnoj struji premeštalo ka našem području pa se u ranim jutarnjim časovima prvo u zapadnim predelima očekuju padavine.

U Bačkoj i Sremu očekuju se kiša i plјuskovi, a na zapadu i jugozapadu Srbije lokalno intenzivni plјuskovi sa jakom grmlјavinom i kratkotrajno olujnim vetrom, sa udarima i oko 100 km/h, koji može pričiniti značajnu materijalnu štetu", stoji u najavi RHMZ.

Upozorenje na vremenske nepogode do 22. jula

"Oblast od Alpa, preko zapadnog Balkana i Srbije do regiona Karpata do subote uveče očekuje jaka grmlјavinska aktivnost. Razvoji superćelijskih oblaka lokalno će biti veoma snažni i brzopokretni (premeštaće se sa zapada-severozapada ka istoku) uz pojavu:

krupnog grada (> 5 cm u prečniku),

kratkotrajno olujne udare vetra (> 24 m/s),

izolovano i orkanske udare vetra (> 28 m/s).

Tačnu lokaciju inicijacije, premeštanja i jačine samih nepogoda je unapred teško odrediti i iz tog razloga će se za konkretne lokacije izdavati hitno upozorenje na grmlјavinske nepogode jedan do dva časa unapred", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev Bačke, Banata i jugozapadnog dela, na snazi je narandžasti meteo alarm, zbog grmljavine, dok je na području KiM upaljen zbog visokih temperatura. Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objašnjavaju iz RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka sa mogućom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom krajem dana na severu Srbije. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 33°C na severu do 38°C na jugu Srbije. Uveče pljuskovi na severu. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

U subotu malo niža i prijatnija temperatura na severu Srbije sa mogućim lokalnim pljuskovima. Na jugu Srbije i dalje vrlo toplo. U nedelju u svim krajevima niža temperatura i znatno manja vrućina. Biće oko 30°C u nedelju. Početkom iduće sedmice ponovo sve jača vrućina.

Autor: