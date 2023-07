ŠTA RADITI KADA DRVO PADNE NA VAŠ AUTO TOKOM OLUJE? Stručnjaci objasnili: Evo kome da se javite i ko će da plati štetu

Ukoliko se drvo nalazi na javnoj površini, odgovornost za njega snose grad ili lokalna samouprava.

Neočekivano nevreme koje je sinoć pogodilo Srbiju lomilo je grane i stabla, a neretko pri padu su završile na nekom automobilu. Mnogo automobila je oštećeno, a ljudi su u panici da li će i na koji način moći da nadoknade pričinjenu štetu.

Ako dođe do pada drveta ili grana sa drveta zbog snega, vetra ili iz nekog drugog razloga, štetu možete da naplatite. Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja istakao je pre par meseci da je najpre vlasnik dužan da preduzme procenu da li je drvo ispod kojeg parkirate vaš automobil sklono padu.

"Vlasnik drveta dužan da preduzima procene da li je ono sklono padu, i da preduzima sve mere odgovornosti za njega. Ukoliko se drvo nalazi na javnoj površini, odgovornost za njega snose grad ili lokalna samouprava. Ako drvo padne na vozilo, potrebno je najpre pozvati policiju na uviđaj, kako bi se napravio zapisnik, kao i veštak koji će proceniti štetu", rekao je on i dodao:

"Prvo se vozač u mirnom postupku obraća odgovornom licu, bilo da je to JKP ili fizičko lice. Ukoliko se to ne reši vansudski, onda je neophodna naplata štete pred sudom. Štetu računa veštak, u nju ulaze cena štete i rada. Ukoliko je vozilo totalno uništeno, gleda se vrednost vozila na dan incidenta, od čega se umanjuje vrednost olupine (jer se auto može prodati u staro gvožđe), pa tako vlasnik dobija 30% manje vrednosti svog automobila. Sudski sporovi traju dve do tri godine", rekao je on.

Profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić istakao je jednom prilikom da i ukoliko policija ne izađe da uradi zapisnik, možete da nadoknadite štetu.

"Potrebno je da pozovete policiju, ukoliko vam se ne jave ili ne izađu na lice mesta da urade zapisnik, slikajte vaš automobil, kao i to da ste pozvali policiju. Na osnovu toga vi možete sudskim putem da nadoknadite materijalnu štetu. Uz to su vam potreban i tri svedoka, i onda će vam putem sudskog postupka biti nadoknađena šteta. Suština sudskih postupaka je u dokazima", istakao je profesor Vujanić.

