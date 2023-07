Nove superćelijske oluje očekuju nas u subotu i u sredu popodne, a scene koje smo imali sinoć na srpskim ulicama mogu nas zadesiti ponovo!

Meteorolog Ivan Ristić ističe da kod superćelijskih oluja ne pomaže protivgradna zaštitita, te da je jedino rešenje da ljudi osiguraju svoje domove i vozila.

- Tu nema pomoći, osim da se sklonite sa ulica i da sačekate da oluja prođe. Najopasniji trenutak je upravo taj prvi nalet vetra kad iz jednog stanja mirnog za kratko vreme dostigne brzinu i do 100 km na čas i tad dolazi do najvećih rpobema. Prvih pet minuta oluje je najopasnije i tad imamo situacije da pada drveće, lete krovovi, itd. Tokom tih prvih pet minuta dolazi do najvećeg ubrzanja i tu su najveće sile koje deluju na predmete i na ljude. Kako temperatura polako počne da pada i pada jača kiša, vetar tad slabi - objašnjava Ristić za Kurir.

Kaže da je jučerašnja oluja krenula u Sloveniji i da se oblak brzo razvijao i kretao, te da mu je prečnik u roku od dva sata bio već 100 kilometara.

- Kretao se brzinom od 100 km na čas, to je retkost. I Zagrebu je bio u 16h, a samo četiri sata kasnije je stigao do Beograda i to je jako velika brzina za jedan oblak. Vetar je u Zagrebu bio jačine od 110 km na čas, imali smo orkanske udare vetra. Kako se kretao prema nama jačina je počela da slabi, ali opet je bilo dosta jako. U Beogradu su udari vetra bili oko 100 km na čas. Sutra nas očekuje oluja, ali klasnična, dakle nepogode sa kišom i gradom. Ova superćelijska oluja se ponovo očekuje u subotu popodne oko 18 časova, kao i u narednu sredu - napominje Ristić.

Dodaje da će se ona iz Slovenije kretati prema Srbiji.

- Savet ljudima je da ne izlaze iz kuće u tom periodu. Primetiće oblake, to je upozorenje da je oluja blizu i da treba da se sklone sa ulice. Najvažnije je da ne budu na ulici, da vozila ne ostavljaju ispod drveća ukoliko je to moguće. Jedina zaštita je da ljudi osuguraju svoje domove i vozila. U Americi su pokušali da nađu neko rešenje, izgubili su 36 godina da nađu način da se odbrane od tih oluja, ali ništa nisu uspeli, poosle tooga su napustili tu protivgradnu zaštitu i koriste samo osiguranje. Nažalost čovek nije uspeo da nađe rešenje za to - istakao je Ristić.

Kaže i da nas sledeće nedelje ponovo očekuje još jedan pik toplotnog talasa, te da će u utorak temperatura ponovo biti blizu 40 stepeni.

- U sredu dolazi totalna promena vremena i tada opet možemo očekivati superćelijsku oluju - zaključio je on.

Autor: