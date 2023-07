I METEOROLOZI OSTALI U ČUDU NAKON HAVARIJE: Šta se zapravo sinoć dešavalo na nebu iznad Srbije? EVO ODGOVORA

Superćelijska oluja počela je sinoć od 19 časova da hara Srbijom, ostavljajući za sobom scene na kakve nismo navikli - rušila je kranove na gradilištima, drveće čupala iz korena, obarala metalne konstrukcije, olujni vetar nosio je sve pred sobom... Pominje se jačina atomske bombe... Čemu smo to zapravo svedočili sinoć?

Ovo, po svemu sudeći, nije bila obična oluja, a i sam njen naziv - superćelijska oluja - nekako deluje drugačije, ozbiljnije i zastrašujuće. To, zapravo, objašnjavaju stručnjaci, i nije samo jedna oluja, to je čitav sistem oluja, koji može da putuje nekoliko stotina pa i hiljadu kilometara, mnogo je jak i ruši sve pred sobom!

Meteorolog Slobodan Sovilj: "Ne sećam se da smo skoro imali ovako nešto"

Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), podseća da se grmljavinski sistem koji je uslovio padavine i olujni vetar u Srbiji, sinoć razvio u okolini Alpa i da je veoma brzo preko Slovenije i Hrvatske stigao do Srbije.

- Sistem je odmah bio veoma jak, uslovljavao je izuzetno jake orkanske udare vetra, preko 28 metara u sekundi ili preko 100 kilometara na sat, takođe i krupan grad - naglašava Sovilj i podseća da su na području Slovenije i Hrvatske, nažalost, četiri osobe stradale od nevremena.

Kako objašnjava, superćelijske oluje se razvijaju kada je atmosfera izuzetno nestabilna, ali i kada postoji jak vetar na 5-6 kilometara visine i zbog toga su ovi opasni sistemi dugoživeći i mogu da pređu stotine i hiljade kilometara pre nego što se na kraju ugase.

- Mi smo rano ujutru, juče, izdali upozorenje baš na superćelijske nepogode koje se očekuju u Srbiji, precizirajući da ćemo tačnu lokaciju, koji će krajevi biti na udaru ovih grmljavinskih oblaka dati jedan do dva časa unapred. Kako se ova oblačnost iz zagrebačke regije premeštala ka osječkoj regiji, mi smo u popodnevnim satima, pre 18 sati, izdali hitno upozorenje da će zahvatiti Mačvu, Srem, donje Podrinje, a zatim vrlo brzo preko juga Vojvodine, Beograda, zapadne Srbije, Šumadije ići dalje na istok. Sve to uz naznaku na krupan grad, ali i vetar od preko 100 kilometara na sat, kao i na to da oni mogu da prouzrokuju značajnu materijalnu štetu i da ugrožavaju bezbednost ljudi i životinja - podseća Sovilj.

On kaže da iako superćelijskih nepogoda ima i na našem području, veoma je retko videti ovako kompaktan i ovako prostran sistem grmljavinskih oluja.

- Ja se ne sećam da smo u poslednjih desetak godina imali nepogodu ovako prostornih razmera koja je praktično zahvatila skoro celu Srbiju. Ovo se zove sistem grmljavinskih oluja i ima više grmljavinskih ćelija među kojima su neke bile i superćelije - kaže Sovilj.

Klimatolog Zvonimir Katušin: "Ovako nešto nikada nisam video"

Da se ovako nešto retko viđa, potvrdio i poznati klimatolog u penziji Zvonimir Katušin koji je rekao da nikada nije video oluju poput ove koja je prvo poharala Zagreb i Hrvatsku, a onda i Srbiju.

- Već danima najavljuju veliko nevreme, očekivao sam ovako nešto, ali opet je strašno videti. Dugo sam ovo radio i proučavao, ali ovako nešto nisam video. Svuda razbacano granje, ogromna šteta, automobili, teški kontejneri svuda... Strašno. Priroda je pokazala svu svoju razornu snagu i moć - rekao je Katušin za 24 sata.

On je istakao da su slične oluje zabeležene u 19. veku na području Novske, ali on sam nikada tako nešto nije doživeo.

Meteorolog Đorđe Đurić smatra da ne treba porediti superćelijske oluje sa atomskim bombama i kaže da je u pitanju snažan olujni sistem koji je prešao dug put, počeo je i prošao je preko Austrije, Slovenije, Hrvatske a onda se Srbija našla na udaru.

- To je olujni sistem, ne samo jedna, i na svom putu non-stop stvara nove oluje i onda dolazi do jakih nepogoda u vidu olujnog vetra, grada, pljuskova - objašnjava Đurić, prenosi Telegraf.

Za razliku od običnih nepogoda, kako kaže, ove oluje prelaze ogroman put, nekada po nekoliko stotina kilometara, mogu dugo i da traju, i po 12 sati. Upravo je sve to bio slučaj sinoć.

Đurić potvrđuje da smo juče imali izrazito jake vetrove: "Olujni vetrovi su bili jaki i preko 100 km na sat, čak i u Beogradu su bili tako snažni, i u Zagrebu. Vidimo da su se rušili kranovi, znači da je bilo zaista strašno".

Meteorolog Marko Čubrilo podseća na prošli četvrtak kada smo prvi put videli zastrašujuće superćelijske oblake u punoj snazi. Podsetimo, većina ljudi nikada nije videla uživo takve oblake nad vojvođanskim gradovima, a nevreme koje je protutnjalo takođe je donelo obilne pljuskove, munje i gromove i olujno jake vetrove.

- Desilo se isto ono što se desilo prošle sedmice. Imali smo situaciju da je preko Alpa išla mala količina vlažnog vazduha koja je došla na pregrejanu podlogu i izazvala burnu reakciju atmosfere. Nad Slovenijom se oko 14-15 sati pokrenula snažna oluja koja je vrlo brzo prerasla u superćelijsku oluju. Zatim je putovala dalje, napravila je haos u Zagrebu, zatim je preko istoka Hrvatske stigla na teritoriju Srbije. Ovoga puta je bila malo južnija putanja u odnosu na oluju od prošle sedmice i zato je gore prošao jug Bačke, Srem, Šumadija, jug Banata i deo južnije od Beograda prema Šapcu i Valjevu - objašnjava Čubrilo.

Sever zemlje je imao sreću i izbegao je oluju.

- Oluja je nastavila putanju prema istoku Srbije i oslabila je, jer čim smo ušli u noć onda je manja količina energije u atmosferi i kada je došla do Niša, polako se raspala - kaže Čubrilo.

Upozorenje na superćelijske oluje sve do subote

Ovo nije kraj sa superćelijskim olujama. Upozorenje RHMZ je na snazi sve do subote, 22. jula. Danas ne bi trebalo da strahujemo, ali je sutra pola Srbija pod najvišim stepenom upozorenja na vremenske nepogodne, koje uključuju jak grad, snažni vetar, pljuskove i grmljavine.

Marko Čubrilo kaže da se ova oluja kod nas javlja leti i uvek traži specifične uslove. Ne može nastati bilo kada i bilo gde, traži poklapanje mnogo faktora i tako će biti i ubuduće.

- Kod nas se takvi faktori ne poklapaju često i nemamo pojavu tih oluja svaka dva ili tri dana i ovo je neobično što će biti potencijalno sutra i prekosutra - kaže Čubrilo.

Međutim, dodaje, oko 27. jula ćemo imati malo konkretnije osveženje. Rashladiće se ne samo „prizemlje“ gde smo mi, već i gornji slojevi atmosferi i onda će energije biti manje što znači da je manja opasnost od jakih oluja.

- Procena modela je da smo juče imali 3.500-4.000 džula po kilogramu, to je dostupna energija u atmosferi i ona se ne mora uvek potrošiti na isti način. Recimo, prošlog četvrtka se energija potrošila najviše na zrna grada, a sada je bilo manje grada, i vetar je bio izraženiji – kaže Čubrilo i napominje da uvek kada energija pređe 3.500 džula po kilogramu, možemo očekivati jače nevreme.

