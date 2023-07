Glavobolja, vrtoglavica, nesanica, zujanje u ušima, samo su neki od simptoma koje su ljudi danas mogli da osete, nakon velike superćelijske oluje koja je tokom prethodne noći zadesila Srbiju i region.

U kojoj meri i na koji način ovakvi vremenski uslovi i nagla promena vremena utiču na opšte zdravstveno stanje ljudi, na šta posebno treba da obratimo pažnju i koji unos tečnosti je preporučljiv, otkriva dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine.

- Кlimatski faktori koji u velikoj meri utiču na zdravlje ljudi su temperatura, sunčeva svetlost, vazdušni pritisak, padavine, oluja i grmljavina. Juče smo bili svedoci ne tako česte, velike oluje i velikih elektromagnetnih pražnjenja. To itekako ima negativan uticaj na zdravlje ljude. Svi smo očekivali kišu i mirniji san, ali upravo zbog tih elektromagnetnih pražnjenja, retko ko je sinoć mogao da spava. Manje više, svi smo bili napeti i nervozni, i naš san koji bi trebalo da taje od šest do osam sati, bio je isprekidan. San je izuzetno bitan, jer je on veliki preduslov za dobar imunitet - objašnjava dr Obradović.

Najugroženije kategorije

Prema njenim rečima, elektromagnetno pražnjenje najviše utiče na decu i starije ljude, koji su podložni hormonskom disbalansu, ali i na meteoropate.

- Кod ove grupe ljudi hormon stresa se luči u velikim, dok se endorfin luči u manjim količinama. Endorfin, kao hormon sreće, smanjuje prag bola tako da su bolovi, koji uglavnom osećaju mnogi zbog promene vazdušnog pritiska, mnogo intenzivniji. Кada dolazi do nagle promene vremena, automatski se smanjuje i atmosferski pritisak, a njegovim padom naše telo koje je najvećim delom sastavljeno iz vode, teži da tu vodu izbaci napolje, zbog čega se javlja bol - ističe dr Obradović.

U ovakvim okolnostima, bol se javlja kod osoba koje imaju probleme sa zglobovima i sinusima, a neretko se oseća bol i u ožiljcima.

Dr Obradović ovo objašnjava činjenicom da su ožiljci tkivo koje nema elastičnost. U okolnostima kada se tkivo našeg organizma širi zbog težnje vode da izađe u spoljašnju sredinu, ono se ne može širiti i to ožiljno tkivo izaziva bol.

Najčešći simptomi

Prema rečima dr Obradović, današnji dan je posebno podložan toplotnim udarima zbog velike prisutnosti vlage u vazduhu koja otežava hlađenje tela. Posledicom toga, dolazi do glavobolje, vrtoglavice, a ukoliko ništa ne preduzimamo, može doći do kolapsa usled pada krvnog pritiska.

- Кada je reč o posebnim preporukama, važno je da se adekvatno oblačimo, preporučljiva je pamučna garderoba, odnosno materijal koji može da propušta vazduh iz našeg tela. Takođe, danas je potrebno unositi veću količinu tečnosti nego inače, jer je važno da nadoknadimo tečnost koju gubimo znojenjem - objašnjava dr Obradović.

Naš organizam, koji održava temperaturu tela 36 do 37 stepeni, troši veliku količinu energije kako bi održao konstantnu temperaturu, a to radi tako što se šire krvni sudovi i dolazi do pada krvnog pritiska i upravo iz tog razloga je preporučljiv pojačan unos tečnosti.

- Кafu bi trebalo da izbegavamo, jer ona je diuretik koji podigne pritisak trenutno, ali nakon toga on opet padne - zaključuje dr Obradović i naglašava da je u toku današnjeg dana važno voditi računa o fizičkoj aktivnosti, koja bi trebalo da bude dozirana.

