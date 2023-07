SRPSKI PUTNICI ZAROBLJENI 14 SATI NA AERODROMU NA MALTI! Agonija naših putnika i dalje traje - OTKAZUJU LET IZ SATA U SAT!

Na aerodromu na Malti, putnici koji su još sinoć u pola dvanaest trebali da polete za Srbiju, još uvek čekaju da se njihov let realizuje, a agonija kroz koju prolaze kao da nema kraja, jer su već ušli u iznurujući 15. sat iščekivanja povratka u svoju zemlju. Sve je počelo kada su došli na aerodrom i to ranije kako bi se čekirali za let koji je bio zakazan za 23,30 sati.

Nedugo nakon toga, iz kompanije su im javili da je njihov let odložen za sat vremena. Putnici koji su trebali da polete za Srbiju već su u to vreme dobili vesti o nevremenu i oluji koja se ostrvila na severni i centralni deo Srbije imali su strpljenja, ali kada se taj sat pretvorio u još jedan, pa u još jedan...i tako deset sati kasnije... putnici su počeli da gube nadu da će dobiti ikakvu validnu informaciju, a kamoli poleteti u neko dogledno vreme.

- Nismo dobili nikakvo konkretno objašnjenje zbog čega i nakon nekoliko sati naš let nije realizovan. Znali smo za nevereme, imali smo razumevanja, ali kad smo videli da avioni normalno poleću sa aerodroma u Beogradu, a da nijedan ne dolazi po nas, počeli smo da gubimo nadu. Narod je počeo da se buni i negoduje, a za to vreme iz kompanije Wizzair upućivali su na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu. Kad bi neko od nas pozvao aerodrom u Srbiji, oni su pak upućivali na Wizzair i tako smo se našli u začaranom krugu, čekajući na let, koji evo još uvek nismo dočekali - priča Beograđanin Aleksa Bošković.U masi ljudi koja je okupirala već mali aerodrom na Malti nalazile su se i porodice sa malom decom, u potpuno beznadežnoj situaciji, priča naš sagovornik.

- Rekli su da će prioritet imati porodice sa decom, kao i to da nađemo smeštaj, a sačuvamo račune, koje će nam refundirati. Međutim, mogućnost da napustimo aerodrom nije bila realna, jer je let konstantno odlagan i mi zapravo nismo mogli da odemo tek tako, ne znajući kada je let - objašnjava Bošković.

Nakon više od deset sati, ljudi su se pobunili i pripretili da će da blokiraju aerodrom na Malti, svi su stali za inof pult i tek tada dobili su "feedback". Rečeno im je da krenu na pasošku kontrolu jer će konačno moći da se ukrca na avion. Nekoliko minuta kasnije, i na objavama je stajalo, da je let za Beograd, po ko zna koji put odložen.

- Ne znam šta da kažem, ovo već postaje tragi-komično. Videćemo koji će biti epilog svega, iskreno se nadam da ćemo uskoro poleteti - zaključio je Bošković.

Autor: