Prema aktuelnim upozorenjima, petak je najkritičniji dan od ova tri.

Tzv. superćelijska oluja sinoć je "protutnjala" Srbijom i iza sebe ostavila (post) apokaliptične scene. Posledice se još uvek zbrajaju, a na području Sremske Mitrovice proglašena je i vanredna situacija.

Grmljavinsko nevreme prvo je zahvatilo severozapadne i zapadne delove Srbije, uz orkanske udare vetra koji je lomio drveća, obarao stabla i bilborde.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su u gašenju požara izazvanih udarom groma.

Na teritoriji grada Beograda, zbog posledica nepogode, Vatrogasno-spasilačka brigada Beograd je intervenisala 34 puta. Bez struje su delovi prestonice i Vojvodine. Oko 22 časa nevreme je zahvatilo Niš, a povređeno je 12 lica.

Opasnost i dalje vreba, te je RHMZ objavio upozorenje da je razorno nevreme moguće danas i sutra, ali i u subotu.

Samo se nadam da niko nije stradao 😥🙏🏼 https://t.co/vkMXd9aErU pic.twitter.com/7tTDsaTpaS — Dušan Ristić (@ristic_dusan) 19. јул 2023.



Oblast od Alpa, preko zapadnog Balkana i Srbije do regiona Karpata od sutra posle podne do subote uveče očekuje jaka grmljavinska aktivnost. Razvoji će lokalno biti veoma snažni i brzopokretni (premeštaće se sa zapada-severozapada ka istoku) uz pojavu:

* krupnog grada (> 5 cm u prečniku), * kratkotrajno olujne udare vetra (> 24 m/s), * izolovano i orkanske udare vetra (> 28 m/s), navodi se u upozorenju.

Kako kaže meteorolog Todorović, tačnu lokaciju samih nepogoda je unapred teško odrediti.

Iz tog razloga će Republički hidrometeorološki zaovd za konkretne lokacije izdavati hitno upozorenje na grmljavinske nepogode jedan do dva časa unapred.

- U noćima između petka i subote i subote na nedelju verovatno će biti lokalnih nepogoda sa jakim pljuskom, olujnim vetrom i gradom. Ali, da li će da dostignu ovu vrednost, to je nemoguće da se zna. Takve oluje su tipične za naše područje, odnosno celu Evropu u letnjim mesecima, s tim da je negde to izraženije a negde manje. To je karakteristika letnjeg vremena - vrućina, plus lokalne nepogode - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović.

Inače, ono što je uzrokuje nastanak superćelijske oluje jeste sudar toplog i hladnog vazduha, različit smer vetra po visini, dovoljno vlage, velika razlika u temperaturi i vrtložna kretanja koja za posledice imaju olujni, a na momente i orkanski vetar.



Šta nas očekuje večeras?

Prema poslednjoj najavi meteorologa RHMZ-a danas u toku jutra i prepodneva na području centralne, istočne i jugoistočne Srbije biće mestimično kišovito sa lokalnim plјuskovima s grmlјavinom, dok se na severu i zapadu zemlјe u većini mesta očekuju suvo vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše.

Na području Beograda i šire okoline će ponegde doći do slabe kratkotrajne kiše.

Poslepodne u zapadnim i jugozapadnim krajevima očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz mestimične pljuskove sa grmljavinom.

Kako piše Đorđe Đurić, ovaj sistem pred kraj dana i tokom večeri premeštaće se preko centralne Srbije prema severu i Vojvodini. Srećom, naglašava, ne očekuju se grmljavinske oluje poput jučerašnjih.

Sutra oprez na još višem nivou

Meteoalarm za petak najavljuje veoma opasno vreme u polovini Srbije. Biće upaljen najviši stepen upozorenje na nevreme i to zbog velikih količina padavina - 30 litara do 3 sata.

Zapadna Srbija, Vojvodina, područje Beograda, kao i jugozapadni delovi Srbije na sutrašnjoj mapi obojeni u crveno, što znači da će vreme biti vrlo opasno.

- Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi - navodi se u objašnjenju na sajtu RHMZ za crveni, najviši stepen upozorenja.

U tim delovima zemlje na snazi će biti i narandžasti meteoalarm, koji takođe označava opasno vreme, ali zbog očekivanog grada i grmljavina.



Da li će i avgust biti u znaku superćelijskih oluja?

Meteorolog Marko Čubrilo prognozirao je vremenske prilike za naredni mesec:

- U avgustu, pošto će temperatura ipak biti niža i ako bude promenjivije vreme, verovatnoća za jake oluje je manja. Manje je uslova za njihova formiranje, a jedan od bitnih faktora je količina energije. Pred veliku oluju u prošli četvrtak išla je na 4.500-5.000 džula po kilogramu, to je mnogo, i čim se energija poveća na te vrednosti, onda može biti zaista snažno nevreme, ali mislim da će u avgustu biti znatno manje opasnosti od superćelijskih oluja - istakao je Čubrilo.

Podsetimo, superćelijska oluja koja je zadesila našu zemlju uznemirila je mnoge stanovnike, a stručnjaci upozoravaju da će ovakvih oluja biti više u budućnosti!

Klimatolog Goran Pejanović objašnjava kako dolazi do stvaranja superćelijske oluje, čija je energija oblaka uporediva sa energijom atomske bombe.

- Osnovna stvar da postojanje ovih superćelijskih oblaka je zavisno od količine vodene pare i temperaturnih gradijenata između prizemnih slojeva vazudha i viših slojeva vazduha. Ako je na visini hladnije, a u prizemlju toplije, dolazi do prevrtanja vazudnih masa, u jednom delu ona se penje u vis, a u drugom delu, odnosno u nekim drugim delovima se spušta prema zemlji i tom prilikom dolazi do konverzije vodene pare u padavine, kao što su kiše ili grad - navodi Pejanović.

Ističe da je važno da znamo da se vremenom sadržaj vodene pare u vazduhu povećava.

- Tako da povećana temperatura vazduha i povećana temperatura svetskog okeana, a time i mediterana i Atlantika, koji su blizu nama, dovodi do povećane količine vodene pare u vazduhu, a time i višak te takozvane konvektivne energije iz koje se razvijaju ove oluje. Tokom tih perioda se razvijaju visoki i debeli oblaci, u kojima se razvija brzina do preko 20 metara u sekundi u vertikalnom pravcu - napominje Pejanović.

Dodaje da je moguće da takva oluja obori kran, drveće, kao i da možemo očekivati da nosi i krovove.

- Takvih superćelijskih oluja biće više u budućnosti - rekao je Pejanović.

