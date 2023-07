UPOZNAJTE NAJMOĆNIJI PASOŠ NA SVETU: Sa trona je strgao japanski - Sa njim u rukama BEZ VIZE možete u 192 zemlje

Ukoliko ste vlasnik singapurskog pasoša, vi baš imate sreće.



To navodi američki CBS njuz koji je objavio najnoviji poredak Henli pasport indeksa, rang liste najmoćnijih pasoša na svetu.

Prema ovom indeksu, državljani Singapura mogu da bez viza odu u 192 od 227 putnih destinacija sveta.

Navodi se da je na listi došlo do "velikog preokreta" pošto je Singapur izbacio sa prvog mesta Japan, koji je poslednjih pet godina bio rangiran na čelu tog indeksa.

Japan je sada pao i iza Nemačke, Italije i Španije, tri zemlje koje dele drugo mesto liste i mogu da se pohvale time da njihovi pasoši omogućuju bezvizni režim sa 190 putnih destinacija u svetu.

There are more countries than ever before in the Top 10 ranking of the Henley Passport Index as the battle for first place becomes increasingly competitive.



