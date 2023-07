EVO KAKO DA PRAVILNO ODRŽAVATE AUTO: Premalo ulja je loše, a previše može izazvati VELIKE PROBLEME

Premalo ulja u motoru može izazvati velike glavobolje vlasnicima i kvarove na automobilu, ali i previše ulja dovodi do problema.

Premalo ulja u motoru može dovesti do niza lančanih reakcija, čiji rezultat može biti pokvareno vozilo koje se šlepuje do mehaničara i mnogo suza – zbog troškova i dima...Previše ulja u motoru takođe nije dobro, tako da ako vidite da ulje curi ili da vaše čulo mirisa uhvati signale poput mirisa paljevine ili se vlastitim očima uverite u dim koji izlazi iz motornog prostora, odnosno izduvne cevi ili motor počne da ispušta čudne zvukove – sve to mogu biti simptomi da ste preterano nagnuli kanticu sa uljem.

Prekomerno sipanje ulja može izazvati penjenje, koje pretvara mazivo u penastu tečnost sa mehurićima vazduha koji smanjuju svojstva podmazivanja i hlađenja. Penasto ulje se teže distribuira po motoru, pa neki pokretni delovi možda neće dobiti toliko ulja koliko im je potrebno, povećavajući trošenje elemenata i povećavajući rizik od oštećenja motora.

U uputstvu za upotrebu vozila piše koliko je ulja potrebno vašem vozilu, pa ne preterujte, odnosno pazite na mernu šipku za ulje i budite oprezni pri dolivanju.

Uobičajeno je da se ulje skuplja u posudi na dnu motora, ispod radilice. Ako je posuda prepunjena, radilica može delovati poput brze mešalice koja stvara penu.

Prekomerno punjenje takođe povećava pritisak ulja što utiče na stanje zaptivki. Vremenom, dodatni stres ubrzava njihovo propadanje.

Provera šipke za merenje nivoa ulja, kada je vozilo na ravnom, daće vam tačno očitavanje nivoa.

Ako je oznaka "full" ili "max" na šipki samo malo prekoračena, obično još uvek možete da se odvezete do najbliže radionice, savetuju iz Nemačkog auto-kluba (ADAC).

Ali ako ste sipali znatno više ulja od propisanog, isključite motor i pozovite servis.

