'APOKALIPSU IZAZVALA DVA FAKTORA!' Nakon meteorologa, oglasio se i hidrolog: Problem SUPERĆELIJSKE OLUJE je počeo da nastaje već u maju i junu

Već desetak godina stručnjaci upozoravaju da je naš region pogođeniji klimatskim promenama i da temperature rastu više nego što je svetski prosek. Zato imamo izuzetno visoke temperature i posle takvih dana po pravilu slede oluje i obilne padavine za kratko vreme. Dejan Vladiković, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je uzrok jučerašnjeg nevremena bio sudar tople i hladne struje.

Dejan Vladiković je izjavio da smo prethodnih deset dana imali dva toplotna talasa sa jako visokim temperaturama i da je onda sledio prodor hladnog vazduha. Kaže da su pri tom sudaru nastale burne pojave koje su rezultirale nevremenom.



- Sad se koristi jako često taj izraz superćelijske nepogode, to su izrazito jake grmljavinske nepogode sa ekstremno jakim vetrom i sa pojavom grada. On kod nas juče nije bio toliko izražen kao u nekim prethodnim epizodama, ali na području Slovenije i Hrvatske je on bio izraženiji - naveo je Vladiković.



Prema njegovim rečima, hidrološka situacija je sada još uvek povoljna.



- Šta je razlog tome? To nisu jučerašnje padavine jer mi nismo imali jako puno padavina juče. Osnovni razlog je što smo u maju i junu imali puno padavina i onda, nakon velikih vrućina, nismo ušli u period malih voda. Mi očekujemo da će to biti za nekih 15-20 dana. Znači, sada je jako povoljna hidrološka situacija - naveo je Vladiković.

Vladiković podseća da su pre godinu dana, u ovo vreme na snazi bila upozorenja i ograničenja plovidbe na Dunavu zbog niskog vodostaja i čak upozorenja za otežano vodosnabdevanje.

- To sad nije slučaj, mi još uvek nismo u tom takozvanom periodu malih voda. Akumulacije učestvuju sa povremenim ispuštanjima, one to regulišu, drže na nekom pristojnom nivou, a za sledećih mesec dana ćemo imati neku potpuno drugu situaciju - ističe Vladiković.

Na pitanje da li se slično nevreme može očekivati i narednih dana i tokom leta, Vladiković napominje da je ono često u ovom periodu, tako da se opet očekuje, ne ovakvih razmera, ali sličan prodor i sličnim pravcem već negde u petak na subotu i za prvi dan vikenda.

- Ali, onda opet sledeća nedelja, ulazimo u jako topli period, čak će negde stići i do 39-40 stepeni maksimalna temperatura. To je karakteristika letnjeg perioda, a što se tiče izgleda iz ugla hidrologije, očekujemo da bismo već negde u avgustu mesecu mogli da se približimo nekom periodu malih voda, o čemu će RHMZ izdati blagovremena upozorenja i po pitanju eventualne redukcije plovidbe i po pitanju otežanog vodosnabdevanja - zaključio je Vladiković.

