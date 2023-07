KADA NAM PONOVO PRETI NEVREME I HOĆE LI SE SCENARIO OD JUČE PONOVITI? Naš meteorolog o pitanjima koja zanimaju sve - JEDAN DAN JE KLJUČAN

U noći između petka i subote i subote i nedelje ponovo možemo očekivati jake grmljavinske nepogode, rekao je meteorolog Nedeljko Todorović i dodao da kada RHMZ objavi upozorenje na takvo nevreme, to treba ozbiljno shvatiti i biti svestan potencijalne opasnosti.

Todorović navodi da je danas daleko manja verovatnoća da bude nepogoda koje su juče zahvatile Srbiju.

- Međutim, u noći između petka i subote i subote i nedelje opet raste verovatnoća za jake grmljavinske nepogode, prvenstveno na području Vojvodine, Podrinja, Mačve, dela Šumadije i Beograda. Mada, to će biti jaki pljuskovi, grmljavine i pojava grada, ali nemoguće je toliko unapred, dva do tri dana, precizno odrediti lokaciju i intenzitet takve nepogode - istakao je Todorović i dodao da je mala verovatnoća da se ponovi nevreme kakvo nas je juče zadesilo.

U svim regionima Evrope se javljaju ovakve letnje nepogode

Todorović je napomenuo da u takvim letnjim nepogodama ne mogu svi parametri da se precizno izmere zato što su to, kako je rekao, tačkasta merenja.

- Na primer, u centru grada na Vračaru maksimala brzina je dostigla 65 kilometara, na aerodromu 102 kilometra, ali između tih mernih mesta bilo je podataka da su to bile daleko veće brzine. Pri takvim oblacima i nepogodama javlja se dodatni deo ispod baze oblaka koji ide do zemlje u vidu slonove surle, koji se u Evropi i svetu zove pijavica ili tornado, gde maksimalna brzina može da dostigne i 200 kilometara na čas. Moguća je i takva nepogoda na našem području - rekao je on.

- Kada gledamo malo širi region ili Evropu, u svim regionima Evrope se javljaju ovakve letnje nepogode, nekih godina ih ima više, češće su i jače, u nekim godinama su slabije izražene. Idući ka zapadu Evrope, srednjoj i zapadnoj Evropi, tamo su mnogo češće i žešće nego kod nas. U svakom slučaju, svuda stvaraju nevolje - kazao je Todorović.

Upozorenje RHMZ-a treba ozbiljno shvatiti

Govoreći o tome možemo li takve nepogode da sprečimo i da se bolje na njih pripremimo, Todorović navodi da neku vrstu preventive treba sprovesti.

- Kada se objavi zvanično upozorenje RHMZ-a, to treba ozbiljno shvatiti da ćete imati potencijalnu opasnost. Nezgodno je samo što ne može unapred da se precizira tačna lokacija, to su relativno uske zone od nekoliko kilometara ili desetak kilometara. Tako da, kada god se najavi nepogoda, grmljavina, pljuskovi i grad, treba imati u vidu mogući jak olujni vetar. On će biti izražen na onim terenima, tj. delovima grada, čije je usmerenje vetra normalno na neku prepreku. Gde god je veliki ugao, normalno da je snaga vetra daleko veća i oboriće i zid i krov i bilo koju postavljenu tablu ili prepreku na svom putu - dodao je.

Prema njegovim rečima, te nepogode imaju različitu jačinu, pa u nekim delovima grada bude žestok pljusak, a u drugim slabiji.

- U tom smislu to je velika razlika prostorna i vremenska - zaključio je Todorović.

