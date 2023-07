PRATITE KRETANJE SUPERĆELISKE OLUJE IZ SATA U SAT: Nevreme stiže u Srbiju već u toku dana! Oblaci se kreću VELIKOM BRZINOM

Tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, prema svim prognozama očekuje se novi udar superćelijske oluje koji će zahvatiti veći deo Balkana.

Upravo iz Slovenije stiže u Hrvatsku, a Srbija je sledeća i nevreme bi moglao početi već od 17 sati.

Kretanja oluje može se pratiti na meteo radaru u realnom vremenu.

Meteorolozi upozoravaju da se oblaci kreću velikom brzinom i da neće proći mnogo vremena otkad se oblak vizuelno uoči do početka nevremena. Kako se navodi, najbolje je skloniti se u zatvoren prostor. Automobil nije bezbedno mesto zbog mogućnost da vetar obori drvo ili deo fasade.

Upozorenje RHMZ

Inače, RHMZ je izdao danas i upozorenje da se u oblasti od Alpa, preko zapadnog Balkana i Srbije do regiona Karpata danas i sutra očekuje jaka grmlјavinska aktivnost. Razvoji će lokalno biti veoma snažni i brzopokretni (premeštaće se sa zapada-severozapada ka istoku) uz ponegde krupan grad veći od 5 cm u prečniku, kratkotrajno olujne udare vetra jače od 24 m/s, i izolovano orkanske udare vetra jače od 28 m/s. Tačnu lokaciju inicijacije, premeštanja i jačine samih nepogoda je unapred teško odrediti, ali je veća verovatnoća pojave u kasnijim popodnevnim i večernjim satima u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Za konkretne lokacije ćemo izdavati hitno upozorenje na grmlјavinske nepogode jedan do dva časa unapred. Takođe, danas i sutra u južnim, a delom i u centralnim krajevima zemlјe ponovo se očekuju vrednosti od 35 do 38 stepeni. Nakon kratkotrajnog osveženja u nedelјu, početkom sledeće sedmice stiže novi prodor veoma toplog vazduha sa severa Afrike usloviće temperature oko 40 stepeni. Danas je, zbog najavljenih nepogoda ali i visokih temperatura na teritoriji cele Srbije na snazi narandžasti meteo alarm.